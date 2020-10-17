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一群男女高中生夜闖基隆鬼廟 惡搞破壞音樂熱舞吵死人
基隆中山區虎仔山荒廢40多年的「鬼廟」淨因寺，斷垣殘壁，藤蔓攀附，入夜後顯得陰森，不時有人半夜來探險。昨天有人在臉書社群貼出影片，一群男女高中學生穿著制服，半夜在寺內亂搞，放熱門音樂還大肆破壞，把桌子整個都翻掉，四處破壞。網友留言「這個真的不用發上來公審，他們自然會有報應的」。
影片顯示這群高中生是在半夜來探險，約有十多人，男女都有，還有人穿制服，還在寺內放音樂、大肆破壞，到處翻箱倒櫃，吵到附近民眾來制止，住戶大罵學生三更半夜不睡覺「吵死人」。
不少網友留言，「這個真的不用發上來公審，他們自然會有報應的」、「這樣不好吧，祂們又沒惹你」、「好猛」、「現在學生是怎麼了？」
附近居民痛批這鬼廟長期荒廢，成為地方毒瘤。鬼廟是外地人稱呼，早年建寺時蓋到一半停擺荒廢至今，為私人產權，因此被稱為「鬼廟」，還有人來拍鬼片。淨因寺位在地標「KEELUNG景觀台」下方，樓高3層占地超過300坪，外觀宏偉。寺內1樓有多尊神明，2樓正殿擺放大型觀音神像，廢棄多年雜草叢生，破敗不堪，布滿蜘蛛網。
寺正門在中山1路145巷，屋簷鋼筋外露，水泥石塊不時崩落，廟內梁柱嚴重龜裂、磁磚碎裂灑滿地，希望拆除，但始終沒有下文，一直荒廢至今，也曾有遊民闖入，多次發生火警。
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