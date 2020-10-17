影／風浪太大！台南蘆竹溝膠筏翻覆 空偵機吊掛救援漁民

台南市北門區蘆竹溝顏姓漁民，今天近午出海作業，疑瞬間風浪太大膠筏翻覆，經海巡趕至救援，最後申請空勤總隊直升機冒著9級風，以吊掛成功救援，顏送醫驚魂未定。

正值肥美花蟹上市，近來北門蘆竹溝漁港漁民陸續出海在近海作業，60多歲顏姓漁民近12點蘆竹溝南堤港嘴外側作業時，疑瞬間一個大浪打上來，駕駛的膠筏翻覆，顏也落海幸運攀上膠筏，附近撈捕漁民發現，緊急通報海巡署11岸巡隊。

該11岸巡隊緊急出動海巡救生艇共7員馳往救援，發現顏全身濕漉漉，幸運爬上翻覆膠筏待救，由於現場不易救援，經向內政部空勤總隊申請空偵機實施吊掛，在中午12點47分順利救起降落在附近海沙溝一處海灘，顏飽受驚嚇，幸未受傷，由台南市政府消防局北門分隊接手，送往佳里奇美醫院觀察中。

「這是討海人的悲哀。」蘆竹溝邱姓居民說，因濱海，居民大都從事養殖相關行業，出海討生活也是生活日常，每當有消防車來，大家都很緊張，前年就有一對夫婦出海捕魚，同樣因膠筏翻覆不幸淪為亡魂，道盡討海人為了生計，得與無情凶險大海拚搏一面。慶幸這次傳出好消息，感謝海巡、消防弟兄及時聯手搭救。