母親手機遺失 高雄女所長就地幫報案惹偽造文書官司

高雄市1名派出所女所長因母親遺失手機，就地幫母親報案，避免母親使用的手機遭他用，但她忘記自己便是手機機主及門號申請人，沒以自己的名義報案，卻以母親名義報案，遭人檢舉而惹上官非。

這名吳姓女所長的直屬長官表示，女所長是很孝順的女孩，因為媽媽不識字又行動不便才幫母親處理報案，報案也是經過母親同意，未侵犯他人，可是程序上有瑕疵，仍得移由檢方參辦，並說明原委，正由檢方偵查。

據了解，吳母就住在女兒所服務的派出所轄區，去年10月她告訴女兒遺失手機，女所長因母親行動不便又不識字，便由她就地報案，請同事製作筆錄。但女所長涉嫌以母親名義報案，也在筆錄上代簽母親的名字，事隔1年，9月間反遭知情者投訴媒體。