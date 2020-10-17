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母親手機遺失 高雄女所長就地幫報案惹偽造文書官司
高雄市1名派出所女所長因母親遺失手機，就地幫母親報案，避免母親使用的手機遭他用，但她忘記自己便是手機機主及門號申請人，沒以自己的名義報案，卻以母親名義報案，遭人檢舉而惹上官非。
這名吳姓女所長的直屬長官表示，女所長是很孝順的女孩，因為媽媽不識字又行動不便才幫母親處理報案，報案也是經過母親同意，未侵犯他人，可是程序上有瑕疵，仍得移由檢方參辦，並說明原委，正由檢方偵查。
據了解，吳母就住在女兒所服務的派出所轄區，去年10月她告訴女兒遺失手機，女所長因母親行動不便又不識字，便由她就地報案，請同事製作筆錄。但女所長涉嫌以母親名義報案，也在筆錄上代簽母親的名字，事隔1年，9月間反遭知情者投訴媒體。
後來吳姓女所長才想到遺失的手機是她自己的，也是以她的名義申請電話門號，不過分局「公事公辦」，仍以偽造文書罪嫌將全案函送高雄地檢署偵辦。
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