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毛小孩走失了 警方PO文協尋3小時尋獲

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

「我家毛小孩走失了」，黃姓女子昨天上午8時到台南市警三分局和順派出所報案，擔心愛犬紅貴賓「金金」下落不明，十分著急、眼眶泛紅，所長林祿迪見狀立即在「和順派出所粉絲團」po文，請大家多多幫忙協尋失蹤狗狗，也請同仁線上協尋，此舉果然奏效，3小時即有女子抱著清晨運動時撿到的貴賓狗到所，讓金金與黃女團圓，喜極而泣「不再讓你離開視線了」。

黃女指出，昨天清晨3時，「金金」在安南區安和路四段大樹藥局附近走失了。她說，在認養公社臉書社團貼文，請台南朋友幫幫忙外，也到和順派出所報案協尋。

林祿迪見狀立即在「和順派出所粉絲團」po文請求轄內民眾幫忙協尋，並請同仁線上協尋「金金」。經警方多方平台宣傳，上午11時左右，王姓女子聽到消息，立即抱著清晨運動時撿到的小貴賓狗前來報案。

王女表示，原本看小狗被棄養可憐，而且非常乖巧聽話，原本要帶回家飼養，因為聽到警方協尋，知道狗主人心急如焚，急忙趕至派出所報案，讓毛小孩能跟主人團圓。

警方表示，黃女接獲「金金」尋獲消息後，急忙與男友遠從台中趕過來；兩人在車上還一直祈禱老天保佑，希望牠平安無事，到現場看到「金金」時，黃女及男友都掉下了眼淚，喜極而泣「以後無論如何，不再讓你離開視線了」。

黃女指出，「金金」對他們而言是很重要的家人，十分感謝警方及王小姐的熱心，得以讓「金金」能在短短幾小時重回懷抱。

黃女指出，「金金」對他們而言是很重要的家人，十分感謝警方及王小姐的熱心，得以讓「金金」能在短短幾小時重回懷抱。記者邵心杰／翻攝
黃女指出，「金金」對他們而言是很重要的家人，十分感謝警方及王小姐的熱心，得以讓「金金」能在短短幾小時重回懷抱。記者邵心杰／翻攝
經警方多方平台宣傳，王姓女子聽到消息，立即抱著清晨運動時撿到的小貴賓狗前來報案，讓牠與飼主團圓。記者邵心杰／翻攝
經警方多方平台宣傳，王姓女子聽到消息，立即抱著清晨運動時撿到的小貴賓狗前來報案，讓牠與飼主團圓。記者邵心杰／翻攝

毛小孩 失蹤 寵物

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