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驚險一瞬間！日系老車引擎突然冒火煙 男駕駛驚逃保命
高雄市岡山交流道北向出口今天上午8點左右發生火燒車事故，劉姓男子開車下交流道時，車頭突然冒煙，他原本想將車停靠路邊檢查，沒想到黑煙伴隨劇烈火光猛竄，嚇得趕緊逃生保命。警、消出動救援撲滅火勢，初步研判起火點在引擎室內，具體起火原因仍待調查。
42歲劉姓男子今天上午開車回家，下岡山交流道出口匝道時，察覺車頭冒煙，當下決定停靠路旁檢查，沒想到剛停下車，車頭卻瞬間起火，只能先行逃離車輛。
警消據報馳援，迅速在10分鐘內撲滅火勢，車頭已燒得面目全非，轄區燕巢分駐所員警也派員在現場警戒、指揮交通。初步了解，起火車輛是1995年出產的日系轎車，劉男直說不曉得車子怎麼會起火，消防人員初步判斷，起火點在引擎室內，不排除電線引發火勢，具體起火原因待調查，幸好未釀人員受傷。
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