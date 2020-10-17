驚險一瞬間！日系老車引擎突然冒火煙 男駕駛驚逃保命

高雄市岡山交流道北向出口今天上午8點左右發生火燒車事故，劉姓男子開車下交流道時，車頭突然冒煙，他原本想將車停靠路邊檢查，沒想到黑煙伴隨劇烈火光猛竄，嚇得趕緊逃生保命。警、消出動救援撲滅火勢，初步研判起火點在引擎室內，具體起火原因仍待調查。

42歲劉姓男子今天上午開車回家，下岡山交流道出口匝道時，察覺車頭冒煙，當下決定停靠路旁檢查，沒想到剛停下車，車頭卻瞬間起火，只能先行逃離車輛。