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男子見弱智女可欺帶至公園廁所猥褻 路人撞見才嚇跑

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市郭姓男子今年8月在八園遇見一名弱智女，認為可欺，帶至公園廁所猥褻，正好有民眾要上廁所撞見，大聲喝叱才嚇跑，警方事後獲報循線逮捕郭男到案。新北地檢署昨依強制猥褻罪起訴。

起訴指出，因輕度智能障礙，領有身心障礙證明的18歲女子，今年8月在泰山區一處公園遭郭姓男子強行帶至公園旁活動中心廁所，強行動手脫下女子短褲後上下其手。

「他欺負我。」正好有民眾路過想上廁所，當場撞見郭男惡行，女子也因看到救星出現大聲呼救，民眾也出聲怒叱，「你在幹什麼。」郭男見事跡敗露，快步逃離現場。

女子事後由父親陪同向新北市警局婦幼隊報案，警方事後調閱案地點周邊監視器畫面，循線逮捕郭男到案。新北地檢署昨依強制猥褻罪起訴郭男。

新北市郭姓男子今年8月遇弱智女可欺，帶至公園廁所猥褻，路人撞見才嚇跑，新北地檢署依強制猥褻罪起訴。示意圖／Ingimage
新北市郭姓男子今年8月遇弱智女可欺，帶至公園廁所猥褻，路人撞見才嚇跑，新北地檢署依強制猥褻罪起訴。示意圖／Ingimage

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