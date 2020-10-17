男子見弱智女可欺帶至公園廁所猥褻 路人撞見才嚇跑

新北市郭姓男子今年8月在八園遇見一名弱智女，認為可欺，帶至公園廁所猥褻，正好有民眾要上廁所撞見，大聲喝叱才嚇跑，警方事後獲報循線逮捕郭男到案。新北地檢署昨依強制猥褻罪起訴。

起訴指出，因輕度智能障礙，領有身心障礙證明的18歲女子，今年8月在泰山區一處公園遭郭姓男子強行帶至公園旁活動中心廁所，強行動手脫下女子短褲後上下其手。

「他欺負我。」正好有民眾路過想上廁所，當場撞見郭男惡行，女子也因看到救星出現大聲呼救，民眾也出聲怒叱，「你在幹什麼。」郭男見事跡敗露，快步逃離現場。