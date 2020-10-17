聽新聞
test
0:00 / 0:00
男子見弱智女可欺帶至公園廁所猥褻 路人撞見才嚇跑
新北市郭姓男子今年8月在八園遇見一名弱智女，認為可欺，帶至公園廁所猥褻，正好有民眾要上廁所撞見，大聲喝叱才嚇跑，警方事後獲報循線逮捕郭男到案。新北地檢署昨依強制猥褻罪起訴。
起訴指出，因輕度智能障礙，領有身心障礙證明的18歲女子，今年8月在泰山區一處公園遭郭姓男子強行帶至公園旁活動中心廁所，強行動手脫下女子短褲後上下其手。
「他欺負我。」正好有民眾路過想上廁所，當場撞見郭男惡行，女子也因看到救星出現大聲呼救，民眾也出聲怒叱，「你在幹什麼。」郭男見事跡敗露，快步逃離現場。
女子事後由父親陪同向新北市警局婦幼隊報案，警方事後調閱案地點周邊監視器畫面，循線逮捕郭男到案。新北地檢署昨依強制猥褻罪起訴郭男。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言