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男子在樓上看電視稱欠債遭綁架 警方2小時查出自導自演
高雄市某印刷公司老闆娘接獲不明男子來電，稱她兒子林姓男子被擄，要求她拿70萬元贖人；警方2小時後找到涉嫌打電話的劉姓男子，竟發現林悠閒在樓上看電視，追問後，才查出林玩線上博弈疑積欠債務，才自導自演，編出遭綁架情節，要向家人拿錢，令林母氣結。全案依詐欺罪嫌移送法辦。
林母親向員警說，兒子揮霍，家裡曾為他處理過幾次欠債，他爸爸已經不想理他，沒想到又結合之外人騙家人。
據了解，10月14日晚間10點30分，林姓男子（28歲）叫朋友劉姓男子（32歲）打電話回家，涉嫌對林母說他欠債務，人、車都被擄走，要求林母拿70萬元贖回林。林母驚慌，馬上報警，高雄市警鳳山分局立即追查勒贖電話來源，查出劉姓男子涉案，發現劉可能在高雄市仁武區澄合街附近，立即動員到澄合街周遭遍尋劉的去向。
15日凌晨零點30分，員警經過澄合街1棟透天樓房，發現1樓客廳有人走動，這人正是劉姓男子，馬上表明來意，進屋追問林的下落，劉一說林在樓上，員警立刻上樓，竟發現林所在的房門未關，他穿著內褲、躺在床上看電視，完全看不出遭挾持、限制自由的狀況。
警方在客廳桌上找到林、劉涉嫌偽造的2張本票，面額分別50萬元及20萬元，追問內情，林才說出因玩線上博弈欠錢，才主導這件事，要向家人拿錢。警方立即打電話向林父說明林的事，林父氣得大罵兒子「垃圾」。
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