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影／地標公園路樹倒下釀5人受傷送醫 路障中午清除完畢
苗栗縣頭份市中華路、自強路口地標公園的一棵小葉榕上午10點疑因風勢強勁枝幹斷裂，倒伏到車道上，當時有3輛機車經過被砸中發生事故，造成5人受傷，由救護車送醫治療，當地是進入頭份市區的重要交通幹道，警方會同相關單位在中午12點清除倒伏的斷樹，恢復交通，車禍發生原因及賠償責任有待調查釐清。
受傷的5名機車騎士及乘客共4女1男，年齡31歲到67歲，其中4人無法自行行走，5人都被送往鄰近的為恭紀念醫院治療，多數是擦撞傷，也有傷者脊椎疼痛、頭痛，頭份市長 羅雪珠在意外發生後趕到現場關切，並到醫院慰問傷者，隨後又回到現場處理善後。
羅雪珠表示，發生斷折的小葉榕樹可能本身就有狀況，疑似枝幹過重斷裂，地標公園規畫設置完成已有約20年；目前先請傷者好好養傷，後續事宜將再進一步討論。
苗栗縣消防局表示，今天上午10點41分左右，頭份市自強路、中華路口的地標公園因路樹倒下造成機車車禍，現場5人受傷，消防局派遣頭份、竹南及民間救護車共5輛前往救護，並將5名傷者送醫。
頭份警分局表示，上午10點47分接獲民眾報案，地標公園中華路一側有車禍，警備隊警員曾智昀立即趕往處理，發生枝幹斷裂倒伏的路樹，疑因瞬間風勢過大倒下，壓到路過3輛機車，駕駛及乘客共5人受傷，警方與消防隊共同協助傷患送醫，另由巡邏警網到場協助交通疏導，知市公所清潔隊清也趕來清除車道路障，中午12點清除完畢。
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