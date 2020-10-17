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影／地標公園路樹倒下釀5人受傷送醫 路障中午清除完畢

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣頭份市中華路、自強路口地標公園的一棵小葉榕上午10點疑因風勢強勁枝幹斷裂，倒伏到車道上，當時有3輛機車經過被砸中發生事故，造成5人受傷，由救護車送醫治療，當地是進入頭份市區的重要交通幹道，警方會同相關單位在中午12點清除倒伏的斷樹，恢復交通，車禍發生原因及賠償責任有待調查釐清。

受傷的5名機車騎士及乘客共4女1男，年齡31歲到67歲，其中4人無法自行行走，5人都被送往鄰近的為恭紀念醫院治療，多數是擦撞傷，也有傷者脊椎疼痛、頭痛，頭份市長 羅雪珠在意外發生後趕到現場關切，並到醫院慰問傷者，隨後又回到現場處理善後。

羅雪珠表示，發生斷折的小葉榕樹可能本身就有狀況，疑似枝幹過重斷裂，地標公園規畫設置完成已有約20年；目前先請傷者好好養傷，後續事宜將再進一步討論。

苗栗縣消防局表示，今天上午10點41分左右，頭份市自強路、中華路口的地標公園因路樹倒下造成機車車禍，現場5人受傷，消防局派遣頭份、竹南及民間救護車共5輛前往救護，並將5名傷者送醫。

頭份警分局表示，上午10點47分接獲民眾報案，地標公園中華路一側有車禍，警備隊警員曾智昀立即趕往處理，發生枝幹斷裂倒伏的路樹，疑因瞬間風勢過大倒下，壓到路過3輛機車，駕駛及乘客共5人受傷，警方與消防隊共同協助傷患送醫，另由巡邏警網到場協助交通疏導，知市公所清潔隊清也趕來清除車道路障，中午12點清除完畢。

苗栗縣頭份市中華路口地標公園一棵小葉榕上午疑因風勢強勁枝幹斷裂，倒伏到車道上，當時有3輛車經過被砸中發生事故，造成5人受傷送醫。圖／讀者提供
苗栗縣頭份市中華路口地標公園一棵小葉榕上午疑因風勢強勁枝幹斷裂，倒伏到車道上，當時有3輛車經過被砸中發生事故，造成5人受傷送醫。圖／讀者提供
苗栗縣頭份市中華路口地標公園一棵小葉榕上午疑因風勢強勁枝幹斷裂，倒伏到車道上，當時有3輛車經過被砸中發生事故，造成5人受傷送醫。讀者提供
苗栗縣頭份市中華路口地標公園一棵小葉榕上午疑因風勢強勁枝幹斷裂，倒伏到車道上，當時有3輛車經過被砸中發生事故，造成5人受傷送醫。讀者提供
苗栗縣頭份市中華路口地標公園一棵小葉榕上午疑因風勢強勁枝幹斷裂，倒伏到車道上，當時有3輛車經過被砸中發生事故，造成5人受傷送醫。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣頭份市中華路口地標公園一棵小葉榕上午疑因風勢強勁枝幹斷裂，倒伏到車道上，當時有3輛車經過被砸中發生事故，造成5人受傷送醫。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣頭份市中華路口地標公園一棵小葉榕上午疑因風勢強勁枝幹斷裂，倒伏到車道上，造成機車騎士、乘客5人受傷，斷裂的路樹已在中午清除。圖／頭份警分局提供
苗栗縣頭份市中華路口地標公園一棵小葉榕上午疑因風勢強勁枝幹斷裂，倒伏到車道上，造成機車騎士、乘客5人受傷，斷裂的路樹已在中午清除。圖／頭份警分局提供

車禍 救護車

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