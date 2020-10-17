影／地標公園路樹倒下釀5人受傷送醫 路障中午清除完畢

苗栗縣頭份市中華路、自強路口地標公園的一棵小葉榕上午10點疑因風勢強勁枝幹斷裂，倒伏到車道上，當時有3輛機車經過被砸中發生事故，造成5人受傷，由救護車送醫治療，當地是進入頭份市區的重要交通幹道，警方會同相關單位在中午12點清除倒伏的斷樹，恢復交通，車禍發生原因及賠償責任有待調查釐清。

受傷的5名機車騎士及乘客共4女1男，年齡31歲到67歲，其中4人無法自行行走，5人都被送往鄰近的為恭紀念醫院治療，多數是擦撞傷，也有傷者脊椎疼痛、頭痛，頭份市長 羅雪珠在意外發生後趕到現場關切，並到醫院慰問傷者，隨後又回到現場處理善後。

羅雪珠表示，發生斷折的小葉榕樹可能本身就有狀況，疑似枝幹過重斷裂，地標公園規畫設置完成已有約20年；目前先請傷者好好養傷，後續事宜將再進一步討論。

苗栗縣消防局表示，今天上午10點41分左右，頭份市自強路、中華路口的地標公園因路樹倒下造成機車車禍，現場5人受傷，消防局派遣頭份、竹南及民間救護車共5輛前往救護，並將5名傷者送醫。