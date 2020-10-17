澄觀派出所長病發及時獲救 高雄警要求員警熟悉AED

高雄市警仁武分局澄觀派出所長薛冠洲服勤時突發心肌梗塞，癱倒派出所前，幸部屬為他做心肺復甦術，救護人員及時以AED救命，高雄市警林園分局因此辦教育訓練，要求員警熟悉AED使用方法，以便一遇危急，能自救或救人。

薛冠洲在10月12日凌晨服勤時，據報仁武區八德路釣蝦場發生酒客糾紛，率員將滋事的酒客帶回 派出所，因心肌梗塞失去呼吸心跳，目前仍住院治療。隔天高雄市長陳其邁慰勉接手救人的新莊消防分隊，也曾試著學習AED（自動體外心臟電擊去顫器）的使用方法。

林園警分局趁聯合勤教時間，邀請儀器公司人員到分局，指導員警使用AED，讓每名員警實地操作，希望所有員警都能熟悉AED的使用方法。