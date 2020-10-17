偷拍女學生裙底風光…民眾制伏逮人 偷拍狼稱「壓力大」

昨天傍晚近7時，屏東警分局接獲報案，有男子在超商內偷拍女高中生裙底風光，警方獲報趕抵現場，熱心黃姓民眾已將偷拍狼鄭姓男子制伏在地，警方檢視手機發現有偷拍女高中生裙底風光影像，隨後將鄭姓男子帶回派出所偵辦，鄭辯稱壓力大，警詢後將鄭依涉嫌妨害秘密罪函送檢方偵辦。

昨天傍晚有網友在臉書社團PO文，有見義勇為的民眾，抓到偷拍女學生裙底風光的偷拍狼，並將嫌犯壓制在地，警方獲報後趕抵現場。

警方到場後，在嫌犯鄭姓男子身上發現偷拍手機，手機內存有剛剛遭偷拍女子的裙底影像一段，約幾秒鐘影像。

遭偷拍的高中女學生當時未察覺遭偷拍，事後看到網路有人PO文，女學生再返回超商，現場也經警方通知確認，被害女學生才發現遭偷拍。