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熱心無名氏捐贈283件反光背心 中市二分局員警揪感心

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

這位熱心人士表示，基層員警不分晝夜輪值服勤，經常需要在道路上指揮疏導交通，尤其在夜間執勤時，反光設備對員警執勤安全甚為重要。

這次提供的新式反光背心穿起來既舒適又美觀，而且為透氣式材質，高係數反光條經過燈光的照射，讓員警於黑暗中更為明顯，可提升夜晚執勤安全，多口袋的設計更可以放置許多應勤裝備，減輕腰部的負擔，改良後的反光背心更符合員警需求，讓員警執勤時更無後顧之憂。

二分局長蔡元戎表示，特別感謝這位民間熱心人士長期關心北區警政工作，也貼心守護員警執勤安全，尤其警察制服全面換裝成深藍色，夜間執勤確實有辨識度不佳疑慮，有了這種高係數反光條的反光背心，外勤員警執勤將更有保障、安全更升級。

熱心公益的無名氏，為感謝中警二分局長期維護地方治安的辛勞，特別提供283件配有高係數反光條的新式反光背心分送給每位執勤同仁，希望能提升警察在外執勤安全。圖／警方提供　　
熱心公益的無名氏，為感謝中警二分局長期維護地方治安的辛勞，特別提供283件配有高係數反光條的新式反光背心分送給每位執勤同仁，希望能提升警察在外執勤安全。圖／警方提供　　
熱心公益的無名氏，為感謝中警二分局長期維護地方治安的辛勞，特別提供283件配有高係數反光條的新式反光背心分送給每位執勤同仁，希望能提升警察在外執勤安全。圖／警方提供
熱心公益的無名氏，為感謝中警二分局長期維護地方治安的辛勞，特別提供283件配有高係數反光條的新式反光背心分送給每位執勤同仁，希望能提升警察在外執勤安全。圖／警方提供

警察 制服

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