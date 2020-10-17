熱心無名氏捐贈283件反光背心 中市二分局員警揪感心

這位熱心人士表示，基層員警不分晝夜輪值服勤，經常需要在道路上指揮疏導交通，尤其在夜間執勤時，反光設備對員警執勤安全甚為重要。

這次提供的新式反光背心穿起來既舒適又美觀，而且為透氣式材質，高係數反光條經過燈光的照射，讓員警於黑暗中更為明顯，可提升夜晚執勤安全，多口袋的設計更可以放置許多應勤裝備，減輕腰部的負擔，改良後的反光背心更符合員警需求，讓員警執勤時更無後顧之憂。