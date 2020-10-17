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疑心血管疾病發病 小黃運將闖紅燈後自撞分隔島喪命
65歲林姓計程車司機今天凌晨2時許開車行經新北市三重區自強路一段與正義北路交叉路口時，因不明原因發生自撞自強路一段與文化北路123巷中間的分隔島，送醫後仍宣告不治，警方初步懷疑是林姓司機發病致車禍，確切死亡與車禍原因仍有待調查釐清。
當時林姓司機並未與其他車輛發生擦撞，他開車沿自強路一段行駛時，突因不明原因掠過停等紅燈的前車後闖紅燈，自撞分隔島上的變電箱護欄，車頭當場凹陷，林失去生命跡象，緊急送往台北馬偕醫院急救仍於2小時後宣告不治。
警方調查後，發現林車上有「高血壓心血管疾病」等成藥，林也確實有相關病史，懷疑林是因發病釀禍，確切死因有待相驗確認；車禍發生原因亦有待釐清。
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