疑心血管疾病發病 小黃運將闖紅燈後自撞分隔島喪命

65歲林姓計程車司機今天凌晨2時許開車行經新北市三重區自強路一段與正義北路交叉路口時，因不明原因發生自撞自強路一段與文化北路123巷中間的分隔島，送醫後仍宣告不治，警方初步懷疑是林姓司機發病致車禍，確切死亡與車禍原因仍有待調查釐清。

當時林姓司機並未與其他車輛發生擦撞，他開車沿自強路一段行駛時，突因不明原因掠過停等紅燈的前車後闖紅燈，自撞分隔島上的變電箱護欄，車頭當場凹陷，林失去生命跡象，緊急送往台北馬偕醫院急救仍於2小時後宣告不治。