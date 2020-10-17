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9旬失智翁冒雨騎腳踏車迷途快騎上交流道 八德警助返家
桃園市1名9旬藍姓老翁昨天獨自騎三輪腳踏車外出，因年老失智忘了回家的路，一路騎到和強路交流道附近，大安派出所巡邏員警發現老翁冒雨停在路邊疑似迷失方向，主動上前關心發現老翁疑因騎了5公里幾乎體力不支，連忙將老翁先帶回派出所休息，經警用電腦查詢老翁身份，通知老翁家人來接回，才結束一場迷途驚魂，順利落幕。
八德警方指出，昨傍晚5點多正逢下班時刻，當時天空還下著綿綿細雨，有熱心民眾報案交流道附近有老翁騎著三輪車穿梭車陣疑似迷失方向還停在路邊，相當危險，大安所巡佐李清銓、警員許喻庭正好在附近巡邏，立刻趕赴現場查看果真發現迷途老翁。
老翁駝著背就在路旁倚著三輪車，眼神相當無助，員警上前詢問老翁身分與欲前往的地方，但老翁無法清楚表達，甚至疑因騎三輪車騎太久，明顯體力不支，員警立刻將老翁扶進警車後座避雨休息，還好巡佐李清銓仔細檢查三輪車，發現三輪車坐墊下方黏有一張疑似老翁姓名及多支連絡電話，立刻用警用電腦查證，終於查出老翁身分。
八德警方確認，該名迷途老翁是家住桃園市政府附近的9旬藍姓老翁，確定聯繫上家屬後，員警先用警車護送老翁返回派出所休息，並提供熱茶讓老翁暖身，老翁雖無法言語，但仍露出開心笑容，老翁家屬隨後也趕到派出所接老父親返家，感謝警方協助。
由於失智長者迷途案件屢見不鮮，八德警分局也提醒民眾，台灣社會已走向高齡化，家中長者若有失智情況應盡量陪同外出並應多關注老人動向，並在隨身衣物繡上識別資料、連繫電話供警方或熱心民眾辨識，以利查證身份協助迷途返家。
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