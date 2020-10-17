快訊

剋王后的冤罪？泰國學運被陷害的「奶茶聯盟」台灣之友

聽新聞
test
0:00 / 0:00

9旬失智翁冒雨騎腳踏車迷途快騎上交流道 八德警助返家

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導

桃園市1名9旬藍姓老翁昨天獨自騎三輪腳踏車外出，因年老失智忘了回家的路，一路騎到和強路交流道附近，大安派出所巡邏員警發現老翁冒雨停在路邊疑似迷失方向，主動上前關心發現老翁疑因騎了5公里幾乎體力不支，連忙將老翁先帶回派出所休息，經警用電腦查詢老翁身份，通知老翁家人來接回，才結束一場迷途驚魂，順利落幕。

八德警方指出，昨傍晚5點多正逢下班時刻，當時天空還下著綿綿細雨，有熱心民眾報案交流道附近有老翁騎著三輪車穿梭車陣疑似迷失方向還停在路邊，相當危險，大安所巡佐李清銓、警員許喻庭正好在附近巡邏，立刻趕赴現場查看果真發現迷途老翁。

老翁駝著背就在路旁倚著三輪車，眼神相當無助，員警上前詢問老翁身分與欲前往的地方，但老翁無法清楚表達，甚至疑因騎三輪車騎太久，明顯體力不支，員警立刻將老翁扶進警車後座避雨休息，還好巡佐李清銓仔細檢查三輪車，發現三輪車坐墊下方黏有一張疑似老翁姓名及多支連絡電話，立刻用警用電腦查證，終於查出老翁身分。

八德警方確認，該名迷途老翁是家住桃園市政府附近的9旬藍姓老翁，確定聯繫上家屬後，員警先用警車護送老翁返回派出所休息，並提供熱茶讓老翁暖身，老翁雖無法言語，但仍露出開心笑容，老翁家屬隨後也趕到派出所接老父親返家，感謝警方協助。

由於失智長者迷途案件屢見不鮮，八德警分局也提醒民眾，台灣社會已走向高齡化，家中長者若有失智情況應盡量陪同外出並應多關注老人動向，並在隨身衣物繡上識別資料、連繫電話供警方或熱心民眾辨識，以利查證身份協助迷途返家。

桃園市1名9旬藍姓老翁昨天獨自騎三輪腳踏車外出，疑似失智迷途，大安派出所員警上前關心，幫助老翁返家。圖／八德警方提供
桃園市1名9旬藍姓老翁昨天獨自騎三輪腳踏車外出，疑似失智迷途，大安派出所員警上前關心，幫助老翁返家。圖／八德警方提供
桃園市1名9旬藍姓老翁昨天獨自騎三輪腳踏車外出，疑似失智迷途，大安派出所員警將老翁先帶回派出所休息，並聯繫家屬。圖／八德警方提供
桃園市1名9旬藍姓老翁昨天獨自騎三輪腳踏車外出，疑似失智迷途，大安派出所員警將老翁先帶回派出所休息，並聯繫家屬。圖／八德警方提供

老翁 失智

延伸閱讀

影／7旬老翁留遺書尋短 高雄、新北警急合作3小時救人

捷運綠線G04站施工 八德介壽路再設400公尺長施工圍籬

影／72歲老翁陷泥淖2天動彈不得 一聲微弱呼應獲救

板橋八德公園 議員爭取天幕籃球場

相關新聞

澄觀派出所長病發及時獲救 高雄警要求員警熟悉AED

高雄市警仁武分局澄觀派出所長薛冠洲服勤時突發心肌梗塞，癱倒派出所前，幸部屬為他做心肺復甦術，救護人員及時以AED救命，高...

頭份地標公園路樹突然倒下引發機車車禍 釀多人受傷

苗栗縣頭份市中華路、自強路口的地標公園路樹上午10點多突然倒伏引發機車事故，苗栗縣消防局據報派遣5輛救護車趕往，將傷者送...

偷拍女學生裙底風光…民眾制伏逮人 偷拍狼稱「壓力大」

昨天傍晚近7時，屏東警分局接獲報案，有男子在超商內偷拍女高中生裙底風光，警方獲報趕抵現場，熱心黃姓民眾已將偷拍狼鄭姓男子...

疑心血管疾病發病 小黃運將闖紅燈後自撞分隔島喪命

65歲林姓計程車司機今天凌晨2時許開車行經新北市三重區自強路一段與正義北路交叉路口時，因不明原因發生自撞自強路一段與文化...

9旬失智翁冒雨騎腳踏車迷途快騎上交流道 八德警助返家

桃園市1名9旬藍姓老翁昨天獨自騎三輪腳踏車外出，因年老失智忘了回家的路，一路騎到和強路交流道附近，大安派出所巡邏員警發現...

女開桶裝瓦斯洗澡 瓦斯外洩還點菸 引發氣爆波及30戶

新北市板橋區去年2月發生一起公寓瓦斯氣爆意外，因氣爆威力十分強大，造成周邊公寓30戶民宅遭波及受損嚴重，火災原因調查鑑定...

烤肉受燒燙傷達60%？2男子嚴重燒灼傷送醫插管急救中

嘉義市年約60歲曾姓男子與1名外籍移工，昨晚在東義路住處報案受燒燙傷，救護員到場發現2人身上有50％以上二到三度燒燙傷，...

超暖！高鐵台北站暖車票 失依少年一圓家庭旅遊夢

忠義基金會附設心棧家園的失依少年，今日在高鐵台北站的協助下開心出遊，一圓搭高鐵旅行的夢想。高鐵台北站長洪振昌親自致贈車票...

「妳累了嗎？」44歲婦趕公車錯拿77歲婦背包 警助尋人

77歲的林姓婦人前天下午，在干城車站欲搭車返家，公車到站準備上車時，卻發現自己的背包不見了，環顧四週，僅有1只和自己背包...

影／超扯！車上藏毒怕被逮 毒男駕車撞警還咬警

許姓男子是毒品人口，昨天深夜開小貨車行經路檢點，因無照駕駛須遭扣車，他先假裝配合，待警方一不注意，狂踩油門逃逸，還倒車衝...

台一線施工挖斷瓦斯管線氣爆3人傷 大批民眾圍觀警驅離

台一線台南市新市區路段施工，上午8點10分左右在大營里豐榮13號前挖路時挖斷兩條天然氣管線，火星引燃氣爆，3名工人來不及...

影／中市夜店酒客敬酒遭拒拉扯起衝突 警快打逮人究辦

台中市中區一家夜店，今天凌晨發生酒客敬酒糾紛，范姓酒客向趙姓酒客敬客被拒，雙方於敬酒時發生口角糾紛，進而造成酒杯毀損，進...

熱門新聞

母送早餐無回應…埔里男子居家檢疫第8天 口吐白沫暴斃家中

家中栽種大麻5百餘株 卻因味道太濃栽在鄰居檢舉

挺反送中港青 台北「保護傘」餐廳遭惡意潑糞

「假交易真出口押匯」 廣仁董事長簡明仁遭搜索約談

賴惠員引撻伐 作家條子鴿：只因身為警察就任您輕蔑？

反送中「保護傘」餐廳遭潑糞 陸委會：強烈譴責

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。