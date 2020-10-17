聽新聞
test
0:00 / 0:00
女開桶裝瓦斯洗澡 瓦斯外洩還點菸 引發氣爆波及30戶
新北市板橋區去年2月發生一起公寓瓦斯氣爆意外，因氣爆威力十分強大，造成周邊公寓30戶民宅遭波及受損嚴重，火災原因調查鑑定書指出，在氣爆戶浴室馬桶水箱下方發現一只打火機，查出該戶李姓女子開瓦斯洗澡，未注意瓦斯有外洩，又在浴室內點火吸菸才引發氣爆，新北地檢署昨依公共危險罪起訴。
起訴指出，住在新北市板橋區新海路一間公寓5樓的40歲李姓女子，去年2月開啟桶裝瓦斯漏熱水洗澡，因未注意瓦斯有外洩，還在浴室內點火吸菸，以致引發這起瓦斯氣爆意外。
從氣爆發生當時的監視器搖晃的畫面，可以想見氣爆當時威力十分強大，還波及周邊公寓30戶民宅受損嚴重，還有人從公寓2樓後陽台冒險跳樓逃生，差一點被停在一樓的機車絆倒，且5樓屋內雜物也被炸得如下雨般墜落至1樓。
新北地檢署依據新北市消防局火災原因調查鑑定書的調查結果，發現李女洗澡時所打開的桶裝瓦斯未連接管線，導致瓦斯外洩，也在浴室馬桶水箱下方發現一只打火機，而起火原因正因李女在浴室內使用打火機點火吸菸，以致引發瓦斯氣爆釀災，昨依公共危險罪起訴李女。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言