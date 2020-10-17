女開桶裝瓦斯洗澡 瓦斯外洩還點菸 引發氣爆波及30戶

新北市板橋區去年2月發生一起公寓瓦斯氣爆意外，因氣爆威力十分強大，不僅氣爆戶面目全非，也造成周邊公寓30戶民宅遭波及受損嚴重。圖／報系資料照 新北市板橋區去年2月發生一起公寓瓦斯氣爆意外，因氣爆威力十分強大，造成周邊公寓30戶民宅遭波及受損嚴重，火災原因調查鑑定書指出，在氣爆戶浴室馬桶水箱下方發現一只打火機，查出該戶李姓女子開瓦斯洗澡，未注意瓦斯有外洩，又在浴室內點火吸菸才引發氣爆，新北地檢署昨依公共危險罪起訴。

起訴指出，住在新北市板橋區新海路一間公寓5樓的40歲李姓女子，去年2月開啟桶裝瓦斯漏熱水洗澡，因未注意瓦斯有外洩，還在浴室內點火吸菸，以致引發這起瓦斯氣爆意外。

從氣爆發生當時的監視器搖晃的畫面，可以想見氣爆當時威力十分強大，還波及周邊公寓30戶民宅受損嚴重，還有人從公寓2樓後陽台冒險跳樓逃生，差一點被停在一樓的機車絆倒，且5樓屋內雜物也被炸得如下雨般墜落至1樓。