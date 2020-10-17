烤肉受燒燙傷達60%？2男子嚴重燒灼傷送醫插管急救中

嘉義市年約60歲曾姓男子與1名外籍移工，昨晚在東義路住處報案受燒燙傷，救護員到場發現2人身上有50％以上二到三度燒燙傷，曾男意識清楚，但對燙傷原因表達不清，只說在山上烤肉受傷，兩人送醫後因傷勢嚴重，分別轉院到嘉義長庚和台南成大醫院急救，警方表示未接獲報案，但已介入調查。

嘉義市消防局表示，昨晚7時許接獲民眾報案，到東義路執行燒燙傷救護，2名傷者均有約50%燒燙傷，1名年約60歲曾姓男子較嚴重有約60%2至3度燒灼傷，另1名年約30歲疑似外籍移工不懂中文，有2至3度約50％燒灼傷。

救護員表示，曾男意識清楚先自稱2人在山上烤肉被燙傷，又說被瀝青燙傷，自行開車下山塗藥後覺得太嚴重才叫救護車。救護員檢視後發現2人燒燙傷真的很嚴重，立即送嘉義基督教醫院急救。

嘉基表示，曾姓患者有2到3度約60%燒灼傷，外籍男子有2到3度約50%燒灼傷，兩人昨晚10點已分別轉院到嘉義長庚和台南成大醫院。