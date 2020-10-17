「妳累了嗎？」44歲婦趕公車錯拿77歲婦背包 警助尋人

77歲的林姓婦人前天下午，在干城車站欲搭車返家，公車到站準備上車時，卻發現自己的背包不見了，環顧四週，僅有1只和自己背包配色相近的包包留在地上，林女無奈之下帶著該只背包跑到轄區派出所求助，細心的員警透過背包裡的藥袋，循線找到背包主人，拿錯背包的廖姓女子對於自己的烏龍也感到相當不好意思，感謝員警用心協助，讓2只背包能夠迅速物歸原主。

台中市警三分局東區分駐所員警，日前備勤時，林婦拿著1個黑藍相間的背包著急地走進派出所，她向員警表示，剛剛在干城車站等車返家時，將包包放在公車亭的椅子上減輕雙肩負荷，眼見等待的公車即將到站。

林婦回頭卻發現椅子上空無一物，環顧整個公車亭，僅在地上發現1個與自己背包配色接近的包包，因當時公車亭內已無其他乘客，研判自己的背包應是遭人錯拿，但也不敢隨意打開背包查看，只好趕緊到派出所請員警協助。

警員尤建翔得知來龍去脈後，從背包裡的藥袋循線找到55年次的廖姓女子，廖女接到員警電話後，才發現自己拿錯背包，趕緊請家人載她前來派出所更換。