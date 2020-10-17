快訊

研究：出現在豬隻身上的新興冠狀病毒 可能感染人類

中職／林哲瑄影帝級美技 運動畫刊要基爾邁爾讓個位置

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「妳累了嗎？」44歲婦趕公車錯拿77歲婦背包 警助尋人

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

77歲的林姓婦人前天下午，在干城車站欲搭車返家，公車到站準備上車時，卻發現自己的背包不見了，環顧四週，僅有1只和自己背包配色相近的包包留在地上，林女無奈之下帶著該只背包跑到轄區派出所求助，細心的員警透過背包裡的藥袋，循線找到背包主人，拿錯背包的廖姓女子對於自己的烏龍也感到相當不好意思，感謝員警用心協助，讓2只背包能夠迅速物歸原主。

台中市警三分局東區分駐所員警，日前備勤時，林婦拿著1個黑藍相間的背包著急地走進派出所，她向員警表示，剛剛在干城車站等車返家時，將包包放在公車亭的椅子上減輕雙肩負荷，眼見等待的公車即將到站。

林婦回頭卻發現椅子上空無一物，環顧整個公車亭，僅在地上發現1個與自己背包配色接近的包包，因當時公車亭內已無其他乘客，研判自己的背包應是遭人錯拿，但也不敢隨意打開背包查看，只好趕緊到派出所請員警協助。

警員尤建翔得知來龍去脈後，從背包裡的藥袋循線找到55年次的廖姓女子，廖女接到員警電話後，才發現自己拿錯背包，趕緊請家人載她前來派出所更換。

原來廖女等車時也卸下背包減輕負重，傍晚時天色逐漸昏暗，當時廖女見公車到站，又急著拿起背包搭公車，一直到家都沒有發現任何異狀，對於自己的迷糊造成林姓婦人的困擾，也深感抱歉。

林姓婦人在干城車站欲搭車返家，卻發現自己的背包不見了，環顧四週有1只和自己背包配色相近的包包留在地上，林女向警求助，警協助找回背包。圖／警方提供
林姓婦人在干城車站欲搭車返家，卻發現自己的背包不見了，環顧四週有1只和自己背包配色相近的包包留在地上，林女向警求助，警協助找回背包。圖／警方提供
林姓婦人在干城車站欲搭車返家，卻發現自己的背包不見了，環顧四週有1只和自己背包配色相近的包包留在地上，林女向警求助，警協助找回背包。圖／警方提供
林姓婦人在干城車站欲搭車返家，卻發現自己的背包不見了，環顧四週有1只和自己背包配色相近的包包留在地上，林女向警求助，警協助找回背包。圖／警方提供

公車

延伸閱讀

一刀刺死人無保請回 桃園男準時赴法院再開聲押庭

76歲失智老婦徒步10公里呆坐路口 警發現助返家

影／愛犬「半斤」走丟2天飼主心急求助 女警網搜助尋獲

排油煙機起火釀禍！台南東區牛排館晚間傳火警

相關新聞

台一線施工挖斷瓦斯管線氣爆3人傷 大批民眾圍觀警驅離

台一線台南市新市區路段施工，上午8點10分左右在大營里豐榮13號前挖路時挖斷兩條天然氣管線，火星引燃氣爆，3名工人來不及...

烤肉受燒燙傷達60%？2男子嚴重燒灼傷送醫插管急救中

嘉義市年約60歲曾姓男子與1名外籍移工，昨晚在東義路住處報案受燒燙傷，救護員到場發現2人身上有50％以上二到三度燒燙傷，...

超暖！高鐵台北站暖車票 失依少年一圓家庭旅遊夢

忠義基金會附設心棧家園的失依少年，今日在高鐵台北站的協助下開心出遊，一圓搭高鐵旅行的夢想。高鐵台北站長洪振昌親自致贈車票...

「妳累了嗎？」44歲婦趕公車錯拿77歲婦背包 警助尋人

77歲的林姓婦人前天下午，在干城車站欲搭車返家，公車到站準備上車時，卻發現自己的背包不見了，環顧四週，僅有1只和自己背包...

影／超扯！車上藏毒怕被逮 毒男駕車撞警還咬警

許姓男子是毒品人口，昨天深夜開小貨車行經路檢點，因無照駕駛須遭扣車，他先假裝配合，待警方一不注意，狂踩油門逃逸，還倒車衝...

影／中市夜店酒客敬酒遭拒拉扯起衝突 警快打逮人究辦

台中市中區一家夜店，今天凌晨發生酒客敬酒糾紛，范姓酒客向趙姓酒客敬客被拒，雙方於敬酒時發生口角糾紛，進而造成酒杯毀損，進...

恐怖！工人拿噴槍清爐渣 右手臂慘遭捲入輸送帶被截斷

桃園彭姓男子任職環保公司負責燒垃圾底渣分類，為清除輸送帶泥土連同袖子、右手被捲入機器，導致右手臂截肢，送醫急救雖接回但神...

台一線施工挖斷瓦斯管線造成氣爆 兩人受傷送醫

台南市新市區大營里豐榮13號台1線路面施工，上午8點13分左右，不慎挖斷瓦斯管線造成氣爆，現場冒出熊熊火光，兩名工人遭熱...

北埔山林遭傾倒垃圾焚燒釀火災 居民誤以為森林大火

新竹縣北埔鄉14日晚間警消接獲民眾報案指出，在大湖村一處空地突竄大火，更不斷冒出滾滾濃煙，消防人員到場時驚見現場堆放大量...

限高門架半年內6次被撞毀 攔檢稽查

台61線西濱快速公路鳳鼻尾隧道頻遭超高車輛撞毀門架及隧道內設備，近半年已發生6件，5月隧道內消防管線被撞毀嚴重影響交通，...

影／酒後雙載追撞前車 醉男逃300公尺被逮 乘客也挨罰

王姓男子日前酒後騎機車後載李姓友人，行經新北市板橋區不慎追撞前方蘇姓男子所騎機車，三人雙雙倒地，警方及救護人員獲報到場，...

影／台北市多處傳潑漆 疑竹聯大哥為討1500萬債務

台北市今年八、九月發生多起潑漆案，疑為竹聯幫一名盛姓大哥，與張姓男子有1500萬投資債務糾紛，盛找來方姓小弟到張的停車處...

熱門新聞

母送早餐無回應…埔里男子居家檢疫第8天 口吐白沫暴斃家中

家中栽種大麻5百餘株 卻因味道太濃栽在鄰居檢舉

影／捷運伸鹹豬手襲胸妙齡女 羅東運動醫學科名醫遭逮

挺反送中港青 台北「保護傘」餐廳遭惡意潑糞

羅東博愛醫院醫師以外套掩護襲胸 稱希望當面請求諒解

離奇！騎士車禍受傷倒地 「無人機車」竟往前撞上保時捷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。