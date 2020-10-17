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影／中市夜店酒客敬酒遭拒拉扯起衝突 警快打逮人究辦
台中市中區一家夜店，今天凌晨發生酒客敬酒糾紛，范姓酒客向趙姓酒客敬客被拒，雙方於敬酒時發生口角糾紛，進而造成酒杯毀損，進而拉扯，蕭姓女店員清理時被碎玻璃割傷，警方快打部隊迅速到場，以優勢警力迅速將范等人帶回派出所，警方將依社會秩序維護法依法送辦。
今天凌晨3時43分許，中區市府路夜店發生民眾酒後在內發生口角糾紛，市警一分局獲報後立即啟動快速打擊部隊前往，現場已無糾紛情形，經了解36歲趙姓男子與友人在該處聚餐飲酒，而49歲范姓男子進包廂向趙姓男子敬酒，雙方於敬酒時發生口角糾紛。
雙方進而拉扯，造成店家酒杯毀損，雙方均無受傷。而31歲的蕭姓女店員因清潔時不慎壓到玻璃碎片而受傷，送醫後無大礙。警方將依社會秩序維護法依法送辦。
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