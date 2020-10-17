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恐怖！工人拿噴槍清爐渣 右手臂慘遭捲入輸送帶被截斷

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園彭姓男子任職環保公司負責燒垃圾底渣分類，為清除輸送帶泥土連同袖子、右手被捲入機器，導致右手臂截肢，送醫急救雖接回但神經嚴重受損，勞動力減損達77%，他向公司提告求償近500萬元，法院審酌公司未盡教育訓練、設置護欄，但彭自身也有過失，判公司應賠彭223萬元，可上訴。

彭主張，原受僱環保公司操作輸送台旁將焚化爐燒垃圾後的底渣分類工作，公司本應給予充足的教育訓練，並在現場設置護罩、護圍，提供安全的工作環境，但卻疏於善盡以上義務，導致他2017年4月12日早上11點多，使用噴槍去除輸送帶上泥土時，手臂慘遭捲入輸送台皮帶中。

彭表示，右手嚴重受傷，送醫搶救仍得截肢，勞動力減損達77%，依勞動力減損、看護費及精神撫慰金等，向公司求償共496萬2937元。

環保公司則說，事前有安排彭參加教育訓練，課程也有說明清理輸送帶泥土時，要拉安全拉繩，停止輸送帶後才能清理，而且噴槍本身已具相當長度，照理說不會過度接近導致被捲入，認為是彭自己的重大過失，且護罩、護欄等設備，是用來防止員工意外跌入運轉中機器。

公司也說，事故發生是因彭沒先關閉機器電源，導致衣袖連同右手臂一併捲入機器，彭本身過失才是主因，認為他請求金額過高，聲明駁回。

法院發現，環保公司雖確實有對彭安排教育訓練，課程中也講解清理輸送帶必須停機，但沒有對他施以驗收、現場監看，難認定屬於充足的教育訓練，不算是以善盡職業安全衛生法規定義務。

而依桃園市勞動檢查處檢查，發現公司確實沒依規定設置安全護圍、護罩，若有設置應當能阻止勞工遭捲入受嚴重傷害，可見公司的疏失和彭男受傷間具有相當因果關係。

法院審酌，彭男受傷又有截肢，勞動力減損達77%，經計算勞動力損失為256萬元，另遭截肢、接回手術等受到精神痛苦，撫慰金以120萬元適當，加上彭本身沒依規定關閉機器，本身也要付20%過失，判處公司應賠彭223萬5208元。

彭男右手臂被捲入輸送帶慘遭截肢，雖急救接回但神經受損，勞動力減損達77%，法院判公司應賠彭223萬5208元。記者曾健祐／攝影
彭男右手臂被捲入輸送帶慘遭截肢，雖急救接回但神經受損，勞動力減損達77%，法院判公司應賠彭223萬5208元。記者曾健祐／攝影

手術 焚化爐 工安

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