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北埔山林遭傾倒垃圾焚燒釀火災 居民誤以為森林大火
新竹縣北埔鄉14日晚間警消接獲民眾報案指出，在大湖村一處空地突竄大火，更不斷冒出滾滾濃煙，消防人員到場時驚見現場堆放大量垃圾正在燃燒，火光將黑夜中的山林照得通紅，警方則當場發現現場5名可疑男子，上前盤查果然是隨意焚燒廢棄物惹的禍，依涉公共危險罪嫌及違反廢清法將5人帶回偵辦。
據了解，當地居民是在晚上9時許發現山林間疑似有火光，隨後火勢越來越大，原本以為發生森林大火，但消防人員到場才驚見是不肖分子隨意傾倒垃圾焚燒，現場還被嫌犯用怪手挖出大坑，濃煙則飄散附近村莊造成空氣汙染。
竹東警北埔分駐所長黃俊彰及警員林懷恩在現場查獲2輛大型貨車、小型怪手及梁姓犯嫌等5人，但梁嫌堅稱只是受雇於人，才會載運大量廢棄裝潢材料到山區棄置處理；隨後經警方通報新竹縣環保局人員於晚上10點到場會勘，認定確有違反廢棄物清理法第46條事實。
竹東警方表示，梁嫌在內5人被以涉嫌違反廢棄物清理法及刑法公共危險罪為由，移送新竹地檢署，經檢察官訊問後，梁姓及王姓等2名犯嫌聲押，另外陳姓犯嫌等3名遭限制住居。
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