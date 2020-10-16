影／酒後雙載追撞前車 醉男逃300公尺被逮 乘客也挨罰

王姓男子日前酒後騎機車後載李姓友人，行經新北市板橋區不慎追撞前方蘇姓男子所騎機車，三人雙雙倒地，警方及救護人員獲報到場，雙方均表示不需就醫，肇事的王男原本乖乖站在一旁等候警方照相、測繪車禍現場，聽到員警表示要進行酒測，竟轉身拔腳向巷內狂奔，員警追了近300公尺才攔下，因酒測值0.7毫克，警詢後被依公共危險罪嫌送辦，機車乘客李男另依道交條例開罰900元。

新北市海山警方本月12日晚上10時許獲報，板橋區漢生西路往國光路方向發生機車追撞車禍，疑似有人受傷，員警及救護車趕抵現場，經了解，26歲王男騎機車後載25歲友人李姓男子，疑似未保持安全車距，追撞前方同向車道的機車騎士蘇姓男子（25歲）後，三人均連人帶車摔倒。

經救護人員現場檢視，僅王男身上有多處擦挫傷，其餘二人均無明顯傷勢，但三人均表示不願就醫，當警方於現場依規定照相、測繪及調閱監視器後，表示要實施酒測時，王男立馬臉色大變，幾經推託竟突然拔腳就鑽入一旁巷道逃離現場，員警尾隨追逐近300公尺，在幸福路上成功攔下王男。