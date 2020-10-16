影／台北市多處傳潑漆 疑竹聯大哥為討1500萬債務

張的轎車停在松山區一處停車場，今年八月底遭方姓男子潑漆，警方懷疑幕後主使者是一名竹聯幫大哥。記者蔡翼謙／翻攝 台北市今年八、九月發生多起潑漆案，疑為竹聯幫一名盛姓大哥，與張姓男子有1500萬投資債務糾紛，盛找來方姓小弟到張的停車處、他妻子開的服飾店，以及兒子就讀的幼稚園潑漆，警方日前逮回方等七名共犯，詢後將其依組織犯罪條例送辦。另盛姓大哥目前通緝中，據傳人在香港躲藏，警方積極偵辦中。

警方調查，方男（45歲）得知張將轎車停在松山區一處停車場，八月二十六日凌晨三點多，前往停車場持藍色油漆往張的車潑灑，擋風玻璃沾滿漆料。方作案完，還拿手機拍下現場畫面，疑似在回報任務完成。

警方獲報追查，發現方已先在北市多處涉嫌潑漆，對象都是張；他在張妻開在大安區新生南路三段的服飾店，以及張三歲兒子在士林區讀的幼兒園，多次潑漆及鬧事。

此外，方自製傳單寫上「你老爸欠我1500萬，趕快還錢」字眼，貼在幼兒園門口，讓師生及其他家長心生恐懼。

警方連夜偵辦，日前將方及六名共犯收網，依組織犯罪條例送辦，還有三嫌未到案。另外，疑似幕後主使的盛姓大哥目前通緝中，據傳目前人在香港躲藏，警方積極偵辦中。