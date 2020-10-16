埔霧公路人止關發生死亡車禍 機車乘客遭菜車壓爆頭

台14線人止關路段仁愛橋頭彎道下午發生死亡車禍，機車後座乘客遭運菜車輾過頭部，死狀驚悚。圖／民眾提供 家住彰化市從事保全業的曾姓、徐姓男子，今天相約休假騎機車出遊，原本要前往清境農場、合歡山，下午1點多，卻在南投縣仁愛鄉台14線埔霧公路人止關路段發生摔車意外，60歲徐姓後座乘客倒地後，直接遭對向載送蔬菜的大貨車輾過頭部，當場腦漿四溢死亡，仁愛分局警方表示，詳細肇事原因將進一步調查釐清。

仁愛分局指出，由曾姓男子載徐男出遊，行經台14線74.4公里仁愛橋頭的彎道，曾男疑似過彎煞車不慎，機車突然立起，曾男向右側倒地，後座的徐男則向左側路中央跌倒，當時對向有3部載運蔬菜的大貨車連續通過，第3部大貨車見到人車突然倒地後，一時煞車不及，左後車輪直接從徐男的頭部輾過，當場爆頭死亡。

29歲白姓大貨車駕駛指稱，當時前方都有車，車速不快，但對向騎士突破倒地，反應不及而發生事故。

警方表示，警消獲報到場後，死者乘客倒臥雙黃線上，已明顯死亡，經查雙方均無酒測反應，但台14線人止關路段正值維修施程，仁愛橋頭彎道下午發生死亡車禍後，導致雙向車流嚴重回堵數公里。