手機掉捷運月台找嘸 北捷警機靈靠「藍芽」找回

黃女對於員警及捷運公司人員熱心協助之舉一再表示感謝。圖／台北捷運警察隊提供 黃姓女子日前搭捷運時因背包未扣好，手機遺失片尋不著報警，北市捷運警察看到黃女有戴藍芽耳機，於是靈機一動請她開啟藍芽配對搜尋，終於在月台閘門聽到耳機配對成功聲響，順利找回手機。

黃姓女子告訴警方，她從市政府站搭乘往亞東醫院方向的捷運，途中發現價值約一萬元的手機不見了，因此才報警希望警察幫忙尋找。

捷運警察蕭永昌說，他獲報到場時，黃女神情慌張地說，列車到站前記得有將手機放入側背包內，不知何故遺失，因為手機內有許多與家人珍貴的回憶照片，內心焦急且自責不已。

蕭永昌說，他看到黃女的側背包未扣好，且僅搭乘一站就發現手機遺失，懷疑手機可能在市政府站就掉了，先安撫黃女情緒，同時請站長通報各站協尋，另方面協助調閱監視器查看其行經動線，惟均無所獲，嘗試撥打黃女的手機號碼也無回應。

後來他發現黃女有戴藍芽耳機，靈機一動，請她開啟耳機配對搜尋，並陪同黃女在站體及月台層找尋，終在第二月台層第五個匣門附近發現藍芽耳機有了反應，發出「嗶」的一聲連接上手機，確定手機應是遺落附近，請站務人員協助，果然在月台下方發現遺落之手機，而且完好無損。