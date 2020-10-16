影／不滿妨害交通被取締 攤販持鐮刀追砍員警

長期在彰化市民族路與華山路口擺攤的61歲梁姓水果攤販，上午10點多，被檢舉影響交通，彰化警分局民族路派出所接獲檢舉，派出兩名員警前往取締，沒想到他情緒失控，持鐮刀涉嫌攻擊員警，還一路追砍，後來支援警力趕到，將他逮捕帶回派出所偵辦，依妨害公務罪嫌移送法辦。

彰化警分局偵查隊副隊長蔡志昌說，今天上午10時許，彰化警分局民族路派出所接獲檢舉，指在華山路與民族路口有一水果攤車營業，影響交通，即由兩員員警前往勸離。沒想到梁姓攤販見員警取締，一時情緒失控，拿鐮刀攻擊員警，還一路追砍，其中楊姓警員拿公事包防護、閃躲，手肘仍受擦傷。