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熟門熟路專偷照後鏡 嫌犯竟是機車行老闆
台南市安南區日前發生數起竊案，歹徒連續下手的目標不是金錢、車輛，竟然是機車的照後鏡，令人摸不著頭緒。台南市警三分局和順派出所經多日查訪詢問及調閱監視器，終於本周三清晨6時多在安和路四段逮獲近七旬李姓老翁，居然是名機車行老闆，他說，為了省下幫客人機車維修的材料費才犯案，令員警啼笑皆非。
警方調查，竊賊不僅專挑清晨4至6時人煙稀少時犯案，更戴口罩及鴨舌帽掩蓋容貌，騎乘自行車在犯案前後迂迴繞行，試圖掩蓋犯案路線，增加警方查緝難度，且警方多次調閱監視器均出現斷點，無功而返。
所幸，和順派出所長林祿迪與警員曾振嘉、許永勳鍥而不捨，多日查訪詢問及調閱監視器畫面，安排多日勤務埋伏，終於本月14日6時20分在安南區安和路四段逮獲李姓嫌犯，成功中止連續竊案。
警方指出，李已近七旬，行竊時均以運動服裝打扮，騎乘自行車外出，不僅會變裝，發現下手目標後，更會多方繞行觀察是否有監視器及旁人經過，下手後也會假裝購買早餐，或運動掩飾行蹤，手法十分老練，一度讓警方辦案陷入膠著。經大數據分析，警方研判他出沒時間及地點逐步縮小埋伏地點，終於將人逮捕到案。
未料，李在安南區自營機車行，是機車行老闆，他說，為了省下幫客人機車維修的材料費才作案。辦案員警直呼，如果民眾知道自己的機車維修後，被裝上贓物，恐怕會嚇出一身冷汗。
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