男子著女裙自稱「月經來」 搭小黃不給錢運將氣憤送派出所究辦

蕭姓男子既不下車也不付錢，司機氣到將人直接載往台南警二分局民權派出所提告，最後警方依詐欺罪嫌，將他移送台南地檢署偵辦。記者邵心杰／攝影 36歲蕭姓男子今天凌晨1時穿著裙子與高跟鞋，從台南市北區搭上邱姓司機駕駛計程車外出找朋友，接連抵達2、3個處所，他又說朋友不在家，還要邱載他前往下個點，車資從100多元跳到300多元，蕭既不下車也不付錢，司機氣到將人直接載往台南警二分局民權派出所提告。蕭疑情緒不穩自言自語，還堅稱自己是女生，最後警方依詐欺罪嫌將他移送台南地檢署偵辦。

蕭疑似情緒不穩，在民權派出所一下唱歌一下哭泣，堅稱自己是女兒身，他表明不願讓男警觸碰，只接受女警搜身，否則提告性騷擾。警方見他外型像男性，說話口氣卻是女性，穿著裙子與高跟鞋，甚至背心內搭女用內衣，拿起他的身分證比對，雖是女性名字，性別確認是男性，仍決定找來男警約束。

「下面出血了」他自稱月事來臨了，要求上廁所清潔，還不斷碎念，令處理員警很頭痛。他二分局留置室內時又哭又笑，自言自語的舉止，一度嚇到同室另名公共危險嫌犯，直呼「別鬧了」，還好未引發衝突。

邱姓司機不滿被對方耍的團團轉，堅持對蕭提告。蕭自稱有憂鬱症，警方查出他領有精神障礙重大傷病證明，為他找來法扶律師協助調查。最後，警方依詐欺罪嫌，將他移送台南地檢署偵辦。