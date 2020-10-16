母送早餐無回應…埔里男子居家檢疫第8天 口吐白沫暴斃家中

南投縣埔里鎮上午出現第一名新冠肺炎居家檢疫者的死亡個案，一名正在執行居家檢疫的50歲黃姓男子，上午母親為他送早餐時，通報消防隊前往居家時發現已無氣息，黃男已口吐白沫暴斃家中，南投民政處表示，得知死亡後已通報檢方，稍晚遺體移送南投殯儀館後將進行勘驗。

處長吳燕玲指出，這位60年次的黃姓男子是本月8日從大陸搭機返台後，按規定於戶籍地埔里鎮進行14天的居家檢疫，原本預定本月23日可以檢疫隔離期滿，據了解，這名50歲的黃姓男子，為了防疫考量，家人安排他獨自住在另一棟房子，每天按時送餐，公所民政課里幹事也會打電話關懷追蹤。

黃男今天原本已居家檢疫第8天，但上午10點多，母親要送餐給兒子，卻發現沒有回應，趕緊通報埔里中心碑消防分隊趕到發現，男子倒在屋內，檢視時發現腹部壓力大，外觀口吐白沫並冒血，已無意識，肢體並已僵硬出現屍斑，明顯死亡多時，民政處表示，死者遺體稍晚將移送南投縣殯儀館，由檢警進一步相驗確認。

指揮中心發言人莊人祥表示，目前已交由檢查官介入、在法醫檢視後若評估有採檢檢驗需求，疾管署將會全力合作，釐清該男死因。