中和85歲婦搭錯公車被載到土城 暖男警安撫親送返家

新北市中和區85歲婦人日前搭錯公車被載到位於土城的公車調度站，土城警方獲報到場全力安撫再以巡邏車載送返家。圖／警方提供 新北市土城警分局清水派出所員警周佳麟、黃浩維日前協助一名搭錯車的8旬老婦返家，原來老婦獨自欲搭乘公車返家，不料搭錯公車，起初員警到場詢問老婦相關資料，老婦戒心很重，擔心員警是壞人假扮且不願透露身分資料，最後在員警耐心的安撫下，成功讓老婦卸下心防，並將老婦載回中和住所，化解一場迷途驚魂。

清水派出所警員周佳麟、黃浩維二人10月13日巡邏時，於下午13時45分許接獲台北客運調度站報案指稱，站內有一名高齡婦人需警方協助，2員獲報後立即趕往，只見婦人不斷喃喃自語且精神不濟，黃員想查看婦人有無證件，沒想到婦人於陌生人相當戒備，不願出示證件及提供身分資料，兩員仍耐心安撫其情緒，並見其年事已高，請客運公司提供椅子、杯水讓老婦至調度站內休息，使其情緒緩和後，婦人才願意拿出證件，提供警方查詢。

經查85歲林姓婦人家住在中和，她表示，原本從中和公園散步後欲搭乘公車返家，不料看錯公車編號搭錯車，途中又不知道該在哪站下車，只好搭乘公車一路抵達土城調度站，所幸公車司機及調度站人員察覺婦人異樣報警請求協助，再由派出所員警查證身分並以巡邏車載林姓婦人返回中和住所。