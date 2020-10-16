新北警「清樓專案」 淡水八里查獲男子自種大麻500餘株

新北市廖姓男子涉嫌在淡水區、八里區的社區種植500餘株大麻，15日遭警方查獲，全案訊後16日依違反毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。（警方提供） 中央社 新北市廖姓男子涉嫌在淡水區、八里區的社區種植500餘株大麻，昨天遭警方實施「清樓專案」並循著車輛行車軌跡查獲。淡水警分局今天依違反毒品危害防制條例罪嫌移送。

新北市淡水警分局今天表示，執行「清樓專案」勤務時接獲反映，淡水區某社區內房客形跡可疑。專案小組查訪及蒐證，15日下午3時許，持搜索票在淡海新市鎮某社區查獲廖姓男子種植大麻。

警方說，在社區內查扣大麻活株166株，及種植設備。循線再分析廖男車輛行車軌跡，並詢問廖男，坦承八里區還有一處栽種場所。

淡水警方會同蘆洲警分局共同於昨晚8時許，在八里某社區查獲大麻活株347株及種植設備。全案訊後今天依違反毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。

警方說，將針對出租鐵皮屋、公寓或套房持續執行「清樓專案」消除治安死角。