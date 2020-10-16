聽新聞
test
0:00 / 0:00
打「110」揚言在機場放炸彈 男子宣洩情緒謊報吃官司
高雄市1名男子今天打電話給「110」報案，涉嫌宣稱要在機場放炸彈，高雄警方與航警立即追查可能被置爆裂物的地點，但發覺報案男子疑曾有過類似妨害秩序行為，不久逮捕他到案，發覺他持有身心障礙手冊，放置炸彈只是一時情緒宣洩，虛驚一場，警方仍依妨害秩序及違反民航法罪嫌查辦。
據了解，這名男子去年就曾在高雄市涉及謊報類似情節吃官司，今天他到高雄地檢署應訊後，上午10點40分回到家，便以自己的手機打電話給「110」，涉嫌宣稱在機場「放炸彈」。高雄警方立即啟動追查，並聯繫航空警察局高雄分局注意。
不久，警方查出這名男子的身分，追去他的住處，發現他4年前就曾有過就醫紀錄，而且持有身心障礙手冊。他稱出庭後很生氣，才打電話報警。
警方以他涉及民航法「誣告犯危害飛航安全或設施，或散布危害飛航安全之不實訊息」，以及妨害秩序罪嫌查辦。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言