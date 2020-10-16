打「110」揚言在機場放炸彈 男子宣洩情緒謊報吃官司

高雄市1名男子今天打電話給「110」報案，涉嫌宣稱要在機場放炸彈，高雄警方與航警立即追查可能被置爆裂物的地點，但發覺報案男子疑曾有過類似妨害秩序行為，不久逮捕他到案，發覺他持有身心障礙手冊，放置炸彈只是一時情緒宣洩，虛驚一場，警方仍依妨害秩序及違反民航法罪嫌查辦。

據了解，這名男子去年就曾在高雄市涉及謊報類似情節吃官司，今天他到高雄地檢署應訊後，上午10點40分回到家，便以自己的手機打電話給「110」，涉嫌宣稱在機場「放炸彈」。高雄警方立即啟動追查，並聯繫航空警察局高雄分局注意。

不久，警方查出這名男子的身分，追去他的住處，發現他4年前就曾有過就醫紀錄，而且持有身心障礙手冊。他稱出庭後很生氣，才打電話報警。