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影／7旬老翁留遺書尋短 高雄、新北警急合作3小時救人

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導

新北市李姓老翁昨天在高雄兒子家留下遺書後失蹤，兒子趕緊向高雄市警前鎮分局求助，員警立即啟動緊急協尋機制，與新北員警南、北合作，四處調影像急尋老翁下落，3小時30分鐘後，終於在新北孫子就讀的幼稚園找到他，令民代直讚賞警方，「神效率、火速救援」。

據了解，住新北市的李姓老翁（70歲）10月14日開車南下高雄，投宿兒子家，但隔天卻把車鑰匙和1封遺書，交給大樓管理員後離去，昨天中午管理員將信封交給他兒子，兒子拆信發現遺書和父親的車鑰匙和手機，心急如焚，找高雄市議員郭建盟協助，員警得悉，馬上回覆「快來報案」，前鎮警分局一心路派出所員警，立即啟動緊急協尋機制救人。

由於老翁未帶手機，警方難以手機定位尋人，只好四處調閱相關影像，才發現老翁投宿高雄火車站附近的賓館，警方追去，老翁卻已經退房離去，警方繼續追尋老翁下落，才發現他搭客運車北上，客運站務人員確認老翁在新北林口下車，趕緊聯繫新北市林口警分局忠孝派出所，南北員警合作，與老翁親友四處找人。直到昨天下午3點30分左右，才在他孫子就讀的幼稚園附近找到老翁，安撫老翁情緒，令老翁打消尋短念頭，也讓高雄親人放下心中大石。

今天中午郭建盟與老翁家屬到前鎮警分局，直稱「神效率化解可能的悲劇」，感謝警方火速協助救人。郭建盟說他見證高雄警察的熱心與科技辦案的神速效率，更感謝一心路派出所員警鍥而不捨，「有比緊緊緊邁邁市長對市心更用心的態度」，南北合作，平安救回老翁。

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高雄市議員郭建盟（右二）等人感謝員警火速救人。記者林保光／攝影
高雄市議員郭建盟（右二）等人感謝員警火速救人。記者林保光／攝影
高雄市議員郭建盟（右二）拱手感謝員警火速救人。記者林保光／攝影
高雄市議員郭建盟（右二）拱手感謝員警火速救人。記者林保光／攝影

老翁

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