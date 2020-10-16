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影／72歲老翁陷泥淖2天動彈不得 一聲微弱呼應獲救

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣72歲鄭姓老翁日前失蹤2天2夜，但他的車子卻在離家50公尺處的田裡被發現，大燈也未關，救難人員發動搜索，終於在他停車位置約70公尺處的一處駁坎下發現老翁，當時他身陷泥濘水中無法動彈，全身發抖已無力言語，幸好及時獲救。

竹南警分局表示，轄內造橋鄉談文派出所副所長洪志成前天前往轄內探視日前獲救的鄭姓老翁，得知家屬已將老翁接往北部妥善照顧，這項為民服務事蹟受到鄰里讚揚，分局接獲民眾反映才發掘這件優良事蹟。

警方說，鄭姓老翁因習慣老宅居住環境，不願與家人遷居北部，長期獨居，家人10月1日早上返家探視時，發現老翁不在家，但他駕駛的小車卻在離家50公尺遠的田裡，車輛大燈未關，引擎也還在發動，家屬見狀趕緊報案。

警方詢問附近鄰居，得知老翁前一晚9點多獨自駕車外出，此後就沒有再看到老翁，談文派出所接到報案，發動所內全部警力，連同附近鄰居一同協助找尋老翁，但搜遍周邊山林，都沒發現老翁影蹤，搜尋直到凌晨一點多才暫停。

第2天清晨6點多，談文所再次發動所內員警搜尋，並請苗栗縣救難協會人員協助，出發前員警還特別先到轄內廟宇參拜，祈求神明保佑老翁平安，能順利找到老翁。

搜救人員以老翁的車輛為起點，以同心圓方式逐步擴大搜索範圍，2日下午3點半左右，員警終於在停車位置西南方約70公尺處的駁坎下水坑尋獲老翁，當時他全身濕透，下半身深陷泥濘無法動彈，顯得相當疲憊，全身發抖無法言語，員警立即吹哨召集救難人員一同將老翁從水坑拉出，通報救護車送醫。

談文所員警表示，老翁可能失足摔落駁坎下的水坑裡，搜救人員雖然幾次經過該處，卻未發現老翁，幸好神明保佑，員警經過該處時，叫了一聲老翁姓名，老翁用微弱聲音回應，才能順利找到，家屬見老翁平安，非常感激員警及救難人員熱心協助。

竹南警分局長楊贊鈞得知此事後，特別到談文派出所向搜救有功人員副所長洪志成、警員邱懋盛、林紹齊、王閔鴻等人慰勉鼓勵，並感謝救難協會長達20小時不眠不休的搜救助老翁脫離險境，義勇行為足堪表率。

72歲鄭姓老翁失蹤2天2夜，警方及救難人員發動搜索，終於在他停車位置約70公尺的一處駁坎下發現老翁。圖／竹南警分局提供
72歲鄭姓老翁失蹤2天2夜，警方及救難人員發動搜索，終於在他停車位置約70公尺的一處駁坎下發現老翁。圖／竹南警分局提供
72歲鄭姓老翁失蹤2天2夜，警方及救難人員發動搜索，終於在他停車位置約70公尺的一處駁坎下發現老翁。圖／竹南警分局提供
72歲鄭姓老翁失蹤2天2夜，警方及救難人員發動搜索，終於在他停車位置約70公尺的一處駁坎下發現老翁。圖／竹南警分局提供
72歲鄭姓老翁日前失蹤2天2夜，他的車子在離家50公尺處的田裡被發現，大燈未關，救難人員發動搜索，終於在他停車位置約70公尺遠的一處駁坎下發現老翁。圖／竹南警分局提供
72歲鄭姓老翁日前失蹤2天2夜，他的車子在離家50公尺處的田裡被發現，大燈未關，救難人員發動搜索，終於在他停車位置約70公尺遠的一處駁坎下發現老翁。圖／竹南警分局提供
72歲鄭姓老翁日前失蹤2天2夜，他的車子在離家50公尺處的田裡被發現，大燈未關，救難人員發動搜索，終於在他停車位置約70公尺遠的一處駁坎下發現老翁。圖／竹南警分局 提供
72歲鄭姓老翁日前失蹤2天2夜，他的車子在離家50公尺處的田裡被發現，大燈未關，救難人員發動搜索，終於在他停車位置約70公尺遠的一處駁坎下發現老翁。圖／竹南警分局 提供

老翁 苗栗縣 獨居

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