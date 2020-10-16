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鳳鼻尾隧道門架頻遭超高車撞毀 公路局會同警方攔檢

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

台61線西濱快速公路鳳鼻尾明隧道，近期頻頻遭超高車輛撞毀門架及隧道內設備，光有紀錄通報次數門架就壞了3次，5月更曾發生隧道內消防管被撞斷，嚴重影響交通，今天上午公路總局工務段會同新竹縣警交通隊，竹北警分局與新竹區監理所進行攔檢，希望能遏止違規車輛行為。

公路總局新竹工務段長巫清煒表示，鳳鼻尾隧道經常性遭超高車輛撞損設備及限高門架的情形，每次都造成隧道內機電及消防設施損壞及交通封閉或改道等，影響用路人甚鉅，才會決定在今天上午9時至11時，於台15線72k（鳳山溪橋）北上側，執行超高車輛路檢擴大聯合稽查。

每次發生門架撞毀意外，一工處新竹段都要疲於修復，但仍有大型車趁夜間硬闖，造成毀損狀況屢屢發生，近半年就有6件，一工處則呼籲用路人要遵守交通管制，上路前注意限高4.6公尺規定，否則造成隧道設施損壞，也必須負起賠償責任，違者並依道路交通管理處罰條例處罰。

縣警局交通隊分隊長許祐華則說，今天攔檢勤務雖沒有發現有車輛超高，但攔查到多輛逼近臨界值的大貨車，其中更有1輛載運回收寶特瓶的貨車高達4.2公尺，車頂幾與門架擦過，呼籲駕駛遵守交通規則；此外今天也攔查到載運鋼圈的超重車輛，當場依規定開罰。

公路總局還表示，如果再發生門架遭撞毀導致道路封閉的狀況發生，還請用路人多留意相關道路行車資訊，並隨時收聽廣播、注意資訊可變看板（CMS）所顯示的交通管制及訊息，才不會被塞在路上動彈不得。

台61線鳳鼻尾隧道限高4.6公尺，在南段台15線共線路段就有限高架禁止超高車輛通行。記者巫鴻瑋／攝影
台61線鳳鼻尾隧道限高4.6公尺，在南段台15線共線路段就有限高架禁止超高車輛通行。記者巫鴻瑋／攝影
台61線鳳鼻尾隧道限高4.6公尺，在南段台15線共線路段就有限高架禁止超高車輛通行。記者巫鴻瑋／攝影
台61線鳳鼻尾隧道限高4.6公尺，在南段台15線共線路段就有限高架禁止超高車輛通行。記者巫鴻瑋／攝影
今天雖沒有車輛違規，但有多輛大車限高壓線4.2公尺。記者巫鴻瑋／攝影
今天雖沒有車輛違規，但有多輛大車限高壓線4.2公尺。記者巫鴻瑋／攝影
今天雖沒有車輛違規，但有多輛大車限高壓線4.2公尺。記者巫鴻瑋／攝影
今天雖沒有車輛違規，但有多輛大車限高壓線4.2公尺。記者巫鴻瑋／攝影

新竹

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