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搶救太陽能板火警恐觸電 消防建議用乾粉、藥劑滅火
政府近年推動綠能、光電埤塘，越來越多民宅、工廠在屋頂架設太陽能板，利用接觸熱能產生電流發電，一但火警消防員貿然靠近恐因觸電發生危險，桃園市消防局第三大隊今選在桃園機場捷運A11站演練，模擬斷電後用乾粉、氣體藥劑滅火，並保持距離射水，達成搶救效率也兼顧消防員安全。
桃捷公司日前在蘆竹機廠屋頂鋪設太陽能光電系統達6380片模組，每年發電量約204萬度，可帶來221萬元收益，為預防發生火警、熟悉搶救程序，第三大隊今早上9點選在鄰近蘆竹機場的機捷A11站，舉辦太陽光電發電設備火災搶救疏散演習，由機捷公司、台電、水公司及太陽光電廠商出席。
第三大隊表示，模擬太陽能板起火後，由蘆竹機場人員聯繫台電透過遠端斷電，待消防趕赴現場，經帶隊官要求資訊權，請廠方人員提供建築物平面圖、太陽能板數量和擺放位置，以及消防設備位置，確認火點後就派員搶救及周邊防護。
山腳消防分隊長莊錫坤指出，因太陽能板易受日光或有照度的光線影響產生電壓，一旦太陽能板發生火災，或是鄰近物起火產生熱輻射，太陽能板接受到熱能就會產生電壓，引起感電。
他說，消防員如果貿然靠近搶救，恐會暴露感電風險下，所以滅火行動得盡量使用乾粉、氣體藥劑，如果需射水建議保持6公尺至10公尺以上距離，並用展開角度30度以上的水霧射水，且瞄子出水壓力至少7kgf／cm2。
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