立委趙正宇遭訴後捐百萬消防勤務車 談貪汙案「很委屈」

桃園市立委趙正宇因逃漏稅、財產來源不明，日前被台北地檢署依違反稅捐稽徵法、貪汙治罪條例起訴，因無羈押必要無保請回。趙今天參與地方重陽敬老活動時，捐出1輛價值百萬元的消防勤務車給桃園市消防局，致詞時向台下鄉親解釋並未貪汙，僅是補稅問題，會後受訪時也吐露委屈，希望檢調辦案查證仔細，「名譽很重要」。

由於台北地院今天下午2點30分將傳喚立委涉貪案關鍵白手套郭克銘，郭就是聯繫趙正宇辦公室主任林家騏行賄，恰好今天趙正宇就舉行捐車儀式，趙強調「我不清楚、不知道，跟我沒關係」，是因重陽節活動加上府內長官都有空，所以選在今天捐贈。

趙正宇先前移審時曾向法官坦承逃漏稅，但沒有犯意，當時即表示要捐一輛救護車。由於消防局受贈救護車數量很多，趙正宇經與消防局聯繫，有感消防局預防科現有勤務車老舊常故障，「預防重於治療」，決定改捐一輛Toyota RAV4指定給預防科作為消防勤務車使用，傳遞取之於社會，用之於社會理念，也盼拋磚引玉。

趙正宇無保請回後已開始在地方活動，日前也出席中壢臨時後站啟用典禮，今早出席加八德大同社區發展協會的重陽敬老活動時，由於協會理事長吳淑惠就是自己的妻子，台下幾乎都是自己的支持者，站上「主場」侃侃而談，向鄉親解釋委屈心聲。

趙正宇說，自己從頭到尾都與貪汙無涉，檢調上門第一天，自己就被搞得莫名其妙，他跟對方說要有證據，但對方只提及陽明山，「我的選區只有角板山、拉拉山」，自己從未過問選區以外的事，「我很委屈，還好檢察官、法官明察秋毫還我清白」，也感嘆希望檢調辦案要詳細查證，名譽很重要。

趙正宇也強調逃漏稅部分補稅即可，向台下鄉親掛保證「大家放心」，也透露委任律師曾跟他說，委員涉案後，地方反彈聲音很少，他聽了立刻回律師說「因為我很認真做事，沒在混」，並細數自己爭取各項地方公共建設，包括國民運動中心、停車場等，並積極向中央爭取經費，就為了居民福祉。