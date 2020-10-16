快訊

青島5天排查新冠疫情1千萬餘人 CNN記者：令人吃驚

血汗！每月工作252小時實領1萬9 「古意」保全撐5年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立委趙正宇遭訴後捐百萬消防勤務車 談貪汙案「很委屈」

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導

桃園市立委趙正宇逃漏稅、財產來源不明，日前被台北地檢署依違反稅捐稽徵法、貪汙治罪條例起訴，因無羈押必要無保請回。趙今天參與地方重陽敬老活動時，捐出1輛價值百萬元的消防勤務車給桃園市消防局，致詞時向台下鄉親解釋並未貪汙，僅是補稅問題，會後受訪時也吐露委屈，希望檢調辦案查證仔細，「名譽很重要」。

由於台北地院今天下午2點30分將傳喚立委涉貪案關鍵白手套郭克銘，郭就是聯繫趙正宇辦公室主任林家騏行賄，恰好今天趙正宇就舉行捐車儀式，趙強調「我不清楚、不知道，跟我沒關係」，是因重陽節活動加上府內長官都有空，所以選在今天捐贈。

趙正宇先前移審時曾向法官坦承逃漏稅，但沒有犯意，當時即表示要捐一輛救護車。由於消防局受贈救護車數量很多，趙正宇經與消防局聯繫，有感消防局預防科現有勤務車老舊常故障，「預防重於治療」，決定改捐一輛Toyota RAV4指定給預防科作為消防勤務車使用，傳遞取之於社會，用之於社會理念，也盼拋磚引玉。

趙正宇無保請回後已開始在地方活動，日前也出席中壢臨時後站啟用典禮，今早出席加八德大同社區發展協會的重陽敬老活動時，由於協會理事長吳淑惠就是自己的妻子，台下幾乎都是自己的支持者，站上「主場」侃侃而談，向鄉親解釋委屈心聲。

趙正宇說，自己從頭到尾都與貪汙無涉，檢調上門第一天，自己就被搞得莫名其妙，他跟對方說要有證據，但對方只提及陽明山，「我的選區只有角板山、拉拉山」，自己從未過問選區以外的事，「我很委屈，還好檢察官、法官明察秋毫還我清白」，也感嘆希望檢調辦案要詳細查證，名譽很重要。

趙正宇也強調逃漏稅部分補稅即可，向台下鄉親掛保證「大家放心」，也透露委任律師曾跟他說，委員涉案後，地方反彈聲音很少，他聽了立刻回律師說「因為我很認真做事，沒在混」，並細數自己爭取各項地方公共建設，包括國民運動中心、停車場等，並積極向中央爭取經費，就為了居民福祉。

「希望大家幫我解釋，把事情講清楚、說明白」，趙正宇訴說委屈心聲，也希望選民幫他多說話；出席捐贈儀式的秘書長黃治峯也肯定趙正宇擔任民代積極任事，並說委員受委屈了，相信雨過後會天晴。

桃園立委趙正宇（左一）今天出席重陽敬老活動，並捐出1輛價值百萬元的消防勤務車給桃園市消防局。記者張裕珍／攝影
桃園立委趙正宇（左一）今天出席重陽敬老活動，並捐出1輛價值百萬元的消防勤務車給桃園市消防局。記者張裕珍／攝影
桃園立委趙正宇今天出席重陽敬老活動，台下鄉親自製加油牌面。記者張裕珍／攝影
桃園立委趙正宇今天出席重陽敬老活動，台下鄉親自製加油牌面。記者張裕珍／攝影
桃園立委趙正宇今天出席重陽敬老活動，並捐出1輛價值百萬元的消防勤務車給桃園市消防局。記者張裕珍／攝影
桃園立委趙正宇今天出席重陽敬老活動，並捐出1輛價值百萬元的消防勤務車給桃園市消防局。記者張裕珍／攝影
桃園立委趙正宇今天出席重陽敬老活動，並捐出1輛價值百萬元的消防勤務車給桃園市消防局。記者張裕珍／攝影
桃園立委趙正宇今天出席重陽敬老活動，並捐出1輛價值百萬元的消防勤務車給桃園市消防局。記者張裕珍／攝影
桃園立委趙正宇今天出席重陽敬老活動，並捐出1輛價值百萬元的消防勤務車給桃園市消防局。記者張裕珍／攝影
桃園立委趙正宇今天出席重陽敬老活動，並捐出1輛價值百萬元的消防勤務車給桃園市消防局。記者張裕珍／攝影
桃園立委趙正宇（左四）今天出席重陽敬老活動，並捐出1輛價值百萬元的消防勤務車給桃園市消防局，市府秘書長黃治峯（左五）與消防局長謝呂泉（左六）等人出席。記者張裕珍／攝影
桃園立委趙正宇（左四）今天出席重陽敬老活動，並捐出1輛價值百萬元的消防勤務車給桃園市消防局，市府秘書長黃治峯（左五）與消防局長謝呂泉（左六）等人出席。記者張裕珍／攝影

趙正宇 逃漏稅 貪汙

延伸閱讀

趙正宇遭起訴後無保請回 赴立院完成報到手續

涉案交保立委趙正宇 立院簽到開會

圖輯／趙正宇無保請回 喊還我清白

被控有170萬元財產來源不明 趙正宇：錢都混在一起

相關新聞

立委趙正宇遭訴後捐百萬消防勤務車 談貪汙案「很委屈」

桃園市立委趙正宇因逃漏稅、財產來源不明，日前被台北地檢署依違反稅捐稽徵法、貪汙治罪條例起訴，因無羈押必要無保請回。趙今天...

離奇！騎士車禍受傷倒地 「無人機車」竟往前撞上保時捷

台中市民林男昨晚騎機車，行經南區美村路與柳川東路口，與行人黃女發生碰撞，林與黃女皆受傷，而林倒地後所騎機車繼續往前滑行，...

騎機車闖國道釀10車追撞釀5人傷 新北檢今諭令1萬交保

趙姓男子今年10月5日騎機車上國道一號北向新北泰山路段，疑似蛇行切換車道時先跟小貨車擦撞，釀成後續9輛大、小車閃避不及撞...

影／72歲老翁陷泥淖2天動彈不得 一聲微弱呼應獲救

苗栗縣72歲鄭姓老翁日前失蹤2天2夜，但他的車子卻在離家50公尺處的田裡被發現，大燈也未關，救難人員發動搜索，終於在他停...

特斯拉駕駛疑開自駕睡覺 國道警：事證不足難開罰

有民眾投訴日前在國道看到特斯拉駕駛疑開自駕功能斜躺睡覺，但由於特斯拉隔熱紙非常黑、加上民眾提供影片難確認特斯拉駕駛狀態，...

鳳鼻尾隧道門架頻遭超高車撞毀 公路局會同警方攔檢

台61線西濱快速公路鳳鼻尾明隧道，近期頻頻遭超高車輛撞毀門架及隧道內設備，光有紀錄通報次數門架就壞了3次，5月更曾發生隧...

搶救太陽能板火警恐觸電 消防建議用乾粉、藥劑滅火

政府近年推動綠能、光電埤塘，越來越多民宅、工廠在屋頂架設太陽能板，利用接觸熱能產生電流發電，一但火警消防員貿然靠近恐因觸...

男子車載5人疑超速過彎失控撞電桿翻覆 6人輕重傷

台南市善化區20歲謝姓男子昨天深夜開車行經善化區新進路，在溪美派出所旁彎道失控翻車，與右前座友人受困變形車內近一小時，凌...

影／行車未綁好水泥攪拌機 掉落台中路中央險象環生

莊姓建築工13日駕駛小貨車，未將水泥攪拌機捆緊，駕車行經崇德二路與昌平路口，未綁好的水泥攪拌機掉落路中央，所幸經路人及時...

汪星人傻呼呼跟人跑 警調閱監視器助返家團圓

桃園市楊梅分局楊梅派出所警員郭彥廷、吳曉珂14日凌晨2時許接獲6旬楊姓婦人報案，稱家中的毛小孩晚間跑出家門，她心急地找了...

影／清晨出遊疑似過彎不慎衝撞檳榔攤 情侶2輕傷

38歲邱姓男子今天清晨載女友出遊，途經台9線玉里鎮忠孝路與興國路口時，疑似轉彎不慎，衝撞路旁檳榔攤，還撞擊3桶瓦斯，一度...

高雄前鎮民宅透天厝清晨火警 屋主及時逃出懷疑有人縱火

高雄市前鎮區瑞政街今天清晨發生火警，1棟3樓透天樓房2樓冒出火舌、濃煙，簡姓屋主及時逃下樓未受傷，消防人車趕到，聽屋主稱...

熱門新聞

女兒心臟孱弱「隨時恐猝死」 父竟性侵重判5年半

不願害人！聯結車駕駛突昏迷 用盡最後力氣煞車自撞

南港廢棄商場性侵勒死女模還棄屍 凶嫌程宇確定逃死

長灘島「一條線」比基尼辣妹 告媒體、名醫求償240萬結果出爐

「基隆小謝」魚肉鄉民屢勸不聽 遭逐出太陽盟

影／捷運伸鹹豬手襲胸妙齡女 羅東運動醫學科名醫遭逮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。