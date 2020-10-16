特斯拉駕駛疑開自駕睡覺 國道警：事證不足難開罰

特斯拉示意圖。警方提醒，民眾開車若使用自動駕駛功能，手未放在方向盤，會違反道路交通管理處罰條例危險駕駛。 歐新社

有民眾投訴日前在國道看到特斯拉駕駛疑開自駕功能斜躺睡覺，但由於特斯拉隔熱紙非常黑、加上民眾提供影片難確認特斯拉駕駛狀態，國道警表示因事證不足，難以舉發。

有民眾持手機拍攝的影片投訴媒體表示，日前在國道1號北向340公里（高科往路竹路段），看到一輛白色特斯拉的男性駕駛疑似使用自動駕駛功能，還放開方向盤，平躺在駕駛座睡覺。拍下影片的民眾更直呼，「好扯！他真的在睡覺。」

國道公路警察局第五公路警察大隊表示，經警方看過以手機拍攝的影片，發現由於影片未顯示日期時間，且因這台特斯拉的隔熱紙非常黑，單憑影片無法看清車內駕駛到底有沒有平躺，難以認定駕駛有沒有睡覺。

第五公路警察大隊交通組組長劉駿業表示，由於影片無法確認駕駛人車內狀態，難以認定違規事證，因此無法開罰。

劉駿業也呼籲，民眾若駕駛特斯拉或其他車輛使用自動駕駛功能，手未放在方向盤，則會違反道路交通管理處罰條例危險駕駛，可處新台幣6000元以上、2萬4000元以下罰鍰，並當場禁止駕駛。