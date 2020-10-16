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男子車載5人疑超速過彎失控撞電桿翻覆 6人輕重傷
台南市善化區20歲謝姓男子昨天深夜開車行經善化區新進路，在溪美派出所旁彎道失控翻車，與右前座友人受困變形車內近一小時，凌晨近一點才先後脫困，送醫治療，後座4名青少年乘客翻車後由路人協助爬出車外。警方懷疑轉彎時車速過快，不慎失控撞上路旁電桿，事故詳細原因還在調查。
附近民眾指稱，先聽到撞擊巨響，到場發現車頭起火，報案時友人協助滅火，並幫忙拉出車內的人，傷者都說不知道為何會翻車。
台南市消防局表示，昨晚11點36分獲報善化進學路發生一起轎車自撞電桿事故，現場有多名傷者，且車頭有冒煙竄火，隨即派遣善化、麻豆、官田、新市、南科等分隊前往救援。
謝姓駕駛救出時意識模糊、胸口、手腳挫傷，送往永康奇美醫院治療，右前座陳姓男子左手骨折，另4名乘客傷勢則是手骨折、皮肉傷，意識清楚，分別送麻豆新樓、安南醫院治療。
警方調查，謝姓男子駕駛租來轎車，超載5名友人準備返家途中，疑因轉彎車速過快，撞上一旁電線桿，詳細事故待進一步調查釐清。
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