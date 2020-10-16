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影／行車未綁好水泥攪拌機 掉落台中路中央險象環生
莊姓建築工13日駕駛小貨車，未將水泥攪拌機捆緊，駕車行經崇德二路與昌平路口，未綁好的水泥攪拌機掉落路中央，所幸經路人及時發現揀到路旁，未釀成災害，經警通知莊領回。
台中市警五分局四平派出所員警，於10月13日上午據報，有熱心民眾楊小姐在崇德二路和昌平路口拾獲一台水泥攪拌機，警便開始調閱路口監視系統，發現一輛自小客貨在路上行駛時，不小心掉落一台水泥攪拌機。
警方調閱車牌以電腦查詢車號後，撥打電話確認莊男是否遺失該物，並請失主至本所查證是否為遺失之混泥土攪拌機，當晚莊男急忙趕到本所，表示警方通知他來領取遺失物，經莊男描述遺失的過程及水泥攪拌機的樣式確認無誤後，便讓該民領回。
莊男表示，他是工地工人，遺失這台生財工具讓他感到十分傷腦筋，也不好對公司交差，因未注意沒有將水泥攪拌機捆緊，不慎掉路在路上，發現不見後也在行經的路上尋找，只是都未發現，等到警方通知有熱心民眾拾獲並交警方處理感到十分感動。
警方表示，車輛物品掉落導致危險者時有所聞，有時還會釀成車禍，因此為了往來用路人的安全，必須將物品妥善裝載包裹。否則得依照道路交通管理處罰條例第30條第1項2款規定，汽車裝載時，所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭情形者，可處汽車駕駛人新台幣3000元以上1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行，不可不慎。
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