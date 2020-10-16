汪星人傻呼呼跟人跑 警調閱監視器助返家團圓

桃園市楊梅分局楊梅派出所警員郭彥廷、吳曉珂14日凌晨2時許接獲6旬楊姓婦人報案，稱家中的毛小孩晚間跑出家門，她心急地找了一整晚遍尋不著，希望警方能協助找尋。

楊婦哽咽地說，晚間剛把家門打開，家中毛小孩聽到附近有狗吠聲，愛犬便急忙跑出去要找「朋友」，楊婦到住家附近來回尋找，無奈卻找不著蹤跡，由於該犬是她與過世的先生多年前一起領養，感情濃厚不在話下，儼然是家中的一份子，在別無他法之際便向警方求助。