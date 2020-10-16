聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／清晨出遊疑似過彎不慎衝撞檳榔攤 情侶2輕傷
38歲邱姓男子今天清晨載女友出遊，途經台9線玉里鎮忠孝路與興國路口時，疑似轉彎不慎，衝撞路旁檳榔攤，還撞擊3桶瓦斯，一度造成瓦斯外洩，幸好沒有發生氣爆。車上兩人挫傷，送醫後沒有大礙，邱男酒測值為零，全案正由警方調查處理中。
家住北部的邱姓男子，今天載李姓女友南下到台東遊玩，清晨6時6分經過台9線278.45公里處、玉里鎮忠孝路與興國路口一處彎道時，車子直衝路旁檳榔攤，再撞上電線桿後才停下來，車頭全毀，地上滿是碎片，一片狼籍。
幸好當時因是清晨，檳榔攤沒人，不過汽車撞擊3桶瓦斯，一度造成瓦斯外洩。車上邱姓男子胸悶、左手擦傷，他的李姓女友也胸悶，兩人都沒有生命危險，被送醫玉里慈濟醫院治療。
警方對邱男做酒測，酒測值為零，邱男也表示自己沒有疲勞駕駛。由於事故地點是一處彎道，當時下雨，事故原因正由警方調查釐清。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言