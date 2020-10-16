影／清晨出遊疑似過彎不慎衝撞檳榔攤 情侶2輕傷

38歲邱姓男子今天清晨載女友出遊，途經台9線玉里鎮忠孝路與興國路口時，疑似轉彎不慎，衝撞路旁檳榔攤，還撞擊3桶瓦斯，一度造成瓦斯外洩，幸好沒有發生氣爆。車上兩人挫傷，送醫後沒有大礙，邱男酒測值為零，全案正由警方調查處理中。

家住北部的邱姓男子，今天載李姓女友南下到台東遊玩，清晨6時6分經過台9線278.45公里處、玉里鎮忠孝路與興國路口一處彎道時，車子直衝路旁檳榔攤，再撞上電線桿後才停下來，車頭全毀，地上滿是碎片，一片狼籍。

幸好當時因是清晨，檳榔攤沒人，不過汽車撞擊3桶瓦斯，一度造成瓦斯外洩。車上邱姓男子胸悶、左手擦傷，他的李姓女友也胸悶，兩人都沒有生命危險，被送醫玉里慈濟醫院治療。