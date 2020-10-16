聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄前鎮民宅透天厝清晨火警 屋主及時逃出懷疑有人縱火
高雄市前鎮區瑞政街今天清晨發生火警，1棟3樓透天樓房2樓冒出火舌、濃煙，簡姓屋主及時逃下樓未受傷，消防人車趕到，聽屋主稱妹妹在樓上，加速出水趕緊進屋搜救，但滅火後未見屋主的妹妹。屋主向警、消稱，懷疑有人「放火」，確實起火原因由消防局調查中。
高雄市消防局在今天清晨6點46分據報，前鎮區瑞政街發生火警，立即動員瑞隆、前鎮、成功、五甲、苓雅及特搜中隊19車45人趕赴搶救。消防人車抵達火場，發現2樓竄出火舌、濃煙，立即出水搶滅火勢。
已逃下樓的簡姓屋主向警、消說妹妹還在樓上，消防隊立即攻入屋內搜救，但沒找到他妹妹。直到上午7點10分消防人員撲滅火勢，起火的2樓臥室家具已燒成灰燼，搜尋後，確認屋內無人傷亡。
屋主向警、消稱，2樓是妹妹的臥室，妹妹偶爾才回家住，夜裡曾聽到妹妹回家的聲音，懷疑火警與妹妹有關。但消防隊暫未發現明顯縱火留下的跡證，確實起火原因仍待調查。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言