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高雄前鎮民宅透天厝清晨火警 屋主及時逃出懷疑有人縱火

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導

高雄市前鎮區瑞政街今天清晨發生火警，1棟3樓透天樓房2樓冒出火舌、濃煙，簡姓屋主及時逃下樓未受傷，消防人車趕到，聽屋主稱妹妹在樓上，加速出水趕緊進屋搜救，但滅火後未見屋主的妹妹。屋主向警、消稱，懷疑有人「放火」，確實起火原因由消防局調查中。

高雄市消防局在今天清晨6點46分據報，前鎮區瑞政街發生火警，立即動員瑞隆、前鎮、成功、五甲、苓雅及特搜中隊19車45人趕赴搶救。消防人車抵達火場，發現2樓竄出火舌、濃煙，立即出水搶滅火勢。

已逃下樓的簡姓屋主向警、消說妹妹還在樓上，消防隊立即攻入屋內搜救，但沒找到他妹妹。直到上午7點10分消防人員撲滅火勢，起火的2樓臥室家具已燒成灰燼，搜尋後，確認屋內無人傷亡。

屋主向警、消稱，2樓是妹妹的臥室，妹妹偶爾才回家住，夜裡曾聽到妹妹回家的聲音，懷疑火警與妹妹有關。但消防隊暫未發現明顯縱火留下的跡證，確實起火原因仍待調查。

高雄市前鎮區發生火警，消防隊正滅火。記者林保光／翻攝
高雄市前鎮區發生火警，消防隊正滅火。記者林保光／翻攝
高雄市前鎮區發生火警，2樓燒成灰燼。記者林保光／翻攝
高雄市前鎮區發生火警，2樓燒成灰燼。記者林保光／翻攝
高雄市前鎮區發生火警，消防隊正滅火。記者林保光／翻攝
高雄市前鎮區發生火警，消防隊正滅火。記者林保光／翻攝

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