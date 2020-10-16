康匠無准可證生產醫用口罩 負責人、廠長35、30萬交保

台灣康匠公司未經衛生福利部核准發給醫療器材許可證，擅自製造醫用口罩，新北檢方昨天指揮調查員會同新北及桃園市衛生局人員前往該公司新北及桃園等地工廠搜索，並帶回公司陳姓負責人及徐姓總廠長，檢察官訊問後，昨晚依違反藥事法，諭令陳、徐二人分別以35萬元及30萬元交保。

台灣康匠成立於2011年，最初以銷售無塵室耗材起家，逐步投資設廠、引進專業設備與技術，為國內外客戶代工生產高品質不織布口罩，與環保可回收的口罩鼻樑塑線、3D立體口罩等產品，該公司去年還進行擴廠計畫，擴充口罩生產線與原料生產線機具設備。

衛福部食藥署今年9月22日曾會同新北市及桃園市衛生局前往康匠公司德昌廠及桃園廠稽查，發現德昌廠及桃園廠均未取得醫療器材優良製造規範及產品認可登錄，涉嫌未經衛生福利部核准擅自製造第二等級醫用手術口罩等醫療器材，當時已先行封存兩個工廠內未經核准口罩544萬2505片、120萬1140片，並移請新北市調查處偵辦。

新北地檢署打擊民生犯罪專組檢察官余佳恩昨天指揮新北市調查處，會同新北市及桃園市衛生局人員持搜索票搜查康匠公司位在新北市及桃園市廠區，查扣銷退貨明細表、生產日報表等證物。