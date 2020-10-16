聽新聞
test
0:00 / 0:00

康匠無准可證生產醫用口罩 負責人、廠長35、30萬交保

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

台灣康匠公司未經衛生福利部核准發給醫療器材許可證，擅自製造醫用口罩，新北檢方昨天指揮調查員會同新北及桃園市衛生局人員前往該公司新北及桃園等地工廠搜索，並帶回公司陳姓負責人及徐姓總廠長，檢察官訊問後，昨晚依違反藥事法，諭令陳、徐二人分別以35萬元及30萬元交保。

台灣康匠成立於2011年，最初以銷售無塵室耗材起家，逐步投資設廠、引進專業設備與技術，為國內外客戶代工生產高品質不織布口罩，與環保可回收的口罩鼻樑塑線、3D立體口罩等產品，該公司去年還進行擴廠計畫，擴充口罩生產線與原料生產線機具設備。

衛福部食藥署今年9月22日曾會同新北市及桃園市衛生局前往康匠公司德昌廠及桃園廠稽查，發現德昌廠及桃園廠均未取得醫療器材優良製造規範及產品認可登錄，涉嫌未經衛生福利部核准擅自製造第二等級醫用手術口罩等醫療器材，當時已先行封存兩個工廠內未經核准口罩544萬2505片、120萬1140片，並移請新北市調查處偵辦。

新北地檢署打擊民生犯罪專組檢察官余佳恩昨天指揮新北市調查處，會同新北市及桃園市衛生局人員持搜索票搜查康匠公司位在新北市及桃園市廠區，查扣銷退貨明細表、生產日報表等證物。

調查員昨天約詢康匠公司陳姓負責人及徐姓總廠長到案說明，昨晚移送新北地檢署經檢察官訊問後，認為陳姓負責人及徐姓總廠長均涉嫌違反藥事法，惟尚無羈押之必要，諭令陳姓負責人以35萬元、徐姓總廠長以30萬元交保。

台灣康匠公司未經衛生福利部核准發給醫療器材許可證，擅自製造醫用口罩，新北檢調昨天發動搜索，檢方訊後陳姓負責人以35萬元、徐姓總廠長以30萬元交保。圖／聯合報系資料照片
台灣康匠公司未經衛生福利部核准發給醫療器材許可證，擅自製造醫用口罩，新北檢調昨天發動搜索，檢方訊後陳姓負責人以35萬元、徐姓總廠長以30萬元交保。圖／聯合報系資料照片

衛生局 口罩

延伸閱讀

台北贈10萬片口罩 布拉格市長：不會忘疫情危機的互助

北市贈10萬片口罩抵布拉格 賀瑞普親自迎接

口罩徵收提前結束 特殊圖騰產品夯

美口罩需求減 面臨「價格懸崖」

相關新聞

不願害人！聯結車駕駛突昏迷 用盡最後力氣煞車自撞

陳姓男子駕駛聯結車行經台76線西向16公里處，突然擦撞內側護欄後停車，員警發現陳男陷入昏迷送醫不治，而聯結車打空檔，液壓...

裝義肢輪椅男金山老街行乞 熱心警協助一查是通緝犯

鍾姓男子右腳截肢，且裝有義肢，今天坐輪椅到新北市金山老街時，躺在地上行乞，引起民眾注意。金山警分局員獲報後到場想到協助他...

男子疑輕生開賓士衝入海 救起送醫急救

今天下午3點15分左右，高雄小港漁港內漁會附近的碼頭，傳出一輛黑色賓士衝入海中，一旁的漁會人員、保全、港消、港警見狀，趕...

康匠無准可證生產醫用口罩 負責人、廠長35、30萬交保

台灣康匠公司未經衛生福利部核准發給醫療器材許可證，擅自製造醫用口罩，新北檢方昨天指揮調查員會同新北及桃園市衛生局人員前往...

「基隆小謝」魚肉鄉民 遭逐出太陽盟

綽號「基隆小謝」的前太陽會謝姓男子，自恃曾有幫派背景，與張姓妻子在基隆廟口一帶長期收保護費，太陽聯盟高層多次勸說謝男不可...

疑未禮讓直行車 男酒駕左轉致重機煞車不及撞上

35歲李姓男子今天上午9時許酒後駕車自新北市蘆洲區微風5區停車場左轉駛入疏洪四路行駛時，疑因未注意禮讓直行車輛，與騎車經...

臉書貼文要送養小孩 北市警稱「無對價關係」挨批

台北市議員徐巧芯下午在議會質詢指出，她在臉書上看到截圖，有人在臉書貼文要送養小孩，民眾擔心孩童安危，第一時間前往派出所報...

桃園4月大女嬰喝完奶趴睡 母驚見她睡嘴唇發紫送醫不治

桃園1名4個多月大女嬰疑昨天似趴睡窒息，媽媽餵完母奶後躺在旁邊同睡，1個多小時驚覺女兒從仰躺變成臥趴姿勢，將她翻身驚覺已...

男子開車撞傷機車騎士 好友義氣頂替事後反悔遭訴

許姓男子去年駕駛小貨車載楊姓友人在新北市與機車發生擦撞，邱姓機車騎士遭撞飛倒地，楊男經不起許男請托，向到場處理車禍的員警...

高雄前鎮水產公司傳火警 疑試開發新產品釀禍

高雄前鎮區新大路上某一間水產冷凍公司，今天下午突傳火警，三層樓的鐵皮建築物的2樓突然燃燒，冒出大量濃煙，還有傳出濃厚的燒...

菜刀大盜出獄後再犯 沒錢搶超商得手1千多元遭訴

54歲男子毛欽輝，14年前在台北市連續犯下10多起超商搶劫案，被封為「菜刀大盜」今年毛5月出獄，又涉嫌持刀搶劫大同區一家...

3車追撞又是掉落物惹禍 國一員林北上路段回堵3公里

國道一號216.01公里員林北上路段，今天下午約3點20分發生三輛轎車追撞車禍，造成後方回堵至少3公里。警方調查，這樁車...

熱門新聞

南港廢棄商場性侵勒死女模還棄屍 凶嫌程宇確定逃死

東海商圈4死氣爆人為？火調報告出爐：瓦斯開關被打開

不願害人！聯結車駕駛突昏迷 用盡最後力氣煞車自撞

陳斐娟貼文讓「愛情的騙子我問你」到處放 劉建國上訴

長灘島「一條線」比基尼辣妹 告媒體、名醫求償240萬結果出爐

信建商付125萬能買三千萬豪宅？他沒買到房再欠千萬債

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。