「基隆小謝」魚肉鄉民 遭逐出太陽盟

綽號「基隆小謝」的前太陽會謝姓男子，自恃曾有幫派背景，與張姓妻子在基隆廟口一帶長期收保護費，太陽聯盟高層多次勸說謝男不可魚肉鄉民，但謝男不聽勸，太陽聯盟今年四月決定將謝逐出幫會，從此劃清界線。

謝男被控日前唆使小弟到基隆一間電子遊藝場消費，隨後以機台故障為理由，脅逼恐嚇商家拿出15萬元花錢消災，

基隆地檢署指揮市刑大搜索拘提謝男及相關成員到案，全案依槍砲、恐嚇取財等罪偵辦。

據了解，謝男曾是太陽會（現改制為太陽聯盟）基隆地區幹部，因長期在地方橫行，讓不少店家飽受委屈，太陽聯盟高層獲悉後，曾警告謝男不得再欺負百姓，但謝男屢不聽勸，太陽聯盟數月前開會決議將謝男「破門」，並聲明謝男在外行徑，與太陽聯盟無關。

據調查，謝男不僅魚肉地方鄉民，更誇張的是，他還將自己的2把槍枝交給小弟保管，今年初小弟被警方查獲，槍枝也被查扣，謝男竟不顧大哥身分，反而恐嚇小弟家人拿出30萬元解決擺平，否則就要對小弟不利，小弟家人因心生畏懼，付錢買平安。