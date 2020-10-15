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「基隆小謝」魚肉鄉民 遭逐出太陽盟

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

綽號「基隆小謝」的前太陽會謝姓男子，自恃曾有幫派背景，與張姓妻子在基隆廟口一帶長期收保護費，太陽聯盟高層多次勸說謝男不可魚肉鄉民，但謝男不聽勸，太陽聯盟今年四月決定將謝逐出幫會，從此劃清界線。

謝男被控日前唆使小弟到基隆一間電子遊藝場消費，隨後以機台故障為理由，脅逼恐嚇商家拿出15萬元花錢消災，

基隆地檢署指揮市刑大搜索拘提謝男及相關成員到案，全案依槍砲、恐嚇取財等罪偵辦。

據了解，謝男曾是太陽會（現改制為太陽聯盟）基隆地區幹部，因長期在地方橫行，讓不少店家飽受委屈，太陽聯盟高層獲悉後，曾警告謝男不得再欺負百姓，但謝男屢不聽勸，太陽聯盟數月前開會決議將謝男「破門」，並聲明謝男在外行徑，與太陽聯盟無關。

據調查，謝男不僅魚肉地方鄉民，更誇張的是，他還將自己的2把槍枝交給小弟保管，今年初小弟被警方查獲，槍枝也被查扣，謝男竟不顧大哥身分，反而恐嚇小弟家人拿出30萬元解決擺平，否則就要對小弟不利，小弟家人因心生畏懼，付錢買平安。

謝男拿到錢後食髓知味，又向小弟的家人強索金錢，小弟的家人無力負擔，只好向警方報案。太陽聯盟指出，謝男打著「太陽會」旗號，在地方橫行霸道，但太陽會早已不存在，取而代之的是太陽聯盟，謝男長期破壞幫會名聲，「公司」早已將其逐出幫會。

太陽聯盟家法甚嚴，凡成員魚肉鄉民者，將被逐出幫會。圖／讀者提供
太陽聯盟家法甚嚴，凡成員魚肉鄉民者，將被逐出幫會。圖／讀者提供
太陽聯盟家法甚嚴，凡成員魚肉鄉民者，將被逐出幫會。圖／讀者提供
太陽聯盟家法甚嚴，凡成員魚肉鄉民者，將被逐出幫會。圖／讀者提供

基隆 恐嚇 槍枝

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