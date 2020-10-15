快訊

大鹿林道給通車嗎？檢討「帝王條款」、認識林道管制

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疑未禮讓直行車 男酒駕左轉致重機煞車不及撞上

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

35歲李姓男子今天上午9時許酒後駕車自新北市蘆洲區微風5區停車場左轉駛入疏洪四路行駛時，疑因未注意禮讓直行車輛，與騎車經過的33歲燕男發生擦撞，造成燕男受傷送醫，警方獲報後到達現場，警詢後依公共危險、過失傷害等罪嫌將李移送新北地檢署。

當時李開車行經該路口準備左轉進入疏洪四路往五股方向，疑未注意直行車流，自停車場駛出沒有禮讓直行車就左轉，致直行騎乘重機往蘆洲方向的燕男煞車不及撞上，燕男連人帶車翻覆，起來後驚魂未定砸了李車輛引擎蓋一拳，並報警自述有頭暈不舒服等症狀，經救護人員送醫後發現其頭部、右手與頸部有擦挫傷。

警方獲報抵達，實施酒測發現李酒測值0.15mg/l、燕無酒駕情事，因燕男對李提出過失傷害告訴，警方詢問後依公共危險、過失傷害等罪嫌將李移送地檢署，後續肇責釐清由交通分隊處理。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

李酒後駕車左轉，疑為注意直行車輛，使李男煞車不及撞上。記者柯毓庭/翻攝
李酒後駕車左轉，疑為注意直行車輛，使李男煞車不及撞上。記者柯毓庭/翻攝

停車場 酒測

延伸閱讀

不願害人！聯結車駕駛突昏迷 用盡最後力氣煞車自撞

桃園司機酒駕撞死3人 物流公司、代班人連帶判賠257萬

酒駕送親友回家 撞山壁卡山溝 2死

國慶日烤肉涉酒駕撞3車 18歲男公共危險送辦

相關新聞

不願害人！聯結車駕駛突昏迷 用盡最後力氣煞車自撞

陳姓男子駕駛聯結車行經台76線西向16公里處，突然擦撞內側護欄後停車，員警發現陳男陷入昏迷送醫不治，而聯結車打空檔，液壓...

裝義肢輪椅男金山老街行乞 熱心警協助一查是通緝犯

鍾姓男子右腳截肢，且裝有義肢，今天坐輪椅到新北市金山老街時，躺在地上行乞，引起民眾注意。金山警分局員獲報後到場想到協助他...

男子疑輕生開賓士衝入海 救起送醫急救

今天下午3點15分左右，高雄小港漁港內漁會附近的碼頭，傳出一輛黑色賓士衝入海中，一旁的漁會人員、保全、港消、港警見狀，趕...

疑未禮讓直行車 男酒駕左轉致重機煞車不及撞上

35歲李姓男子今天上午9時許酒後駕車自新北市蘆洲區微風5區停車場左轉駛入疏洪四路行駛時，疑因未注意禮讓直行車輛，與騎車經...

臉書貼文要送養小孩 北市警稱「無對價關係」挨批

台北市議員徐巧芯下午在議會質詢指出，她在臉書上看到截圖，有人在臉書貼文要送養小孩，民眾擔心孩童安危，第一時間前往派出所報...

桃園4月大女嬰喝完奶趴睡 母驚見她睡嘴唇發紫送醫不治

桃園1名4個多月大女嬰疑昨天似趴睡窒息，媽媽餵完母奶後躺在旁邊同睡，1個多小時驚覺女兒從仰躺變成臥趴姿勢，將她翻身驚覺已...

男子開車撞傷機車騎士 好友義氣頂替事後反悔遭訴

許姓男子去年駕駛小貨車載楊姓友人在新北市與機車發生擦撞，邱姓機車騎士遭撞飛倒地，楊男經不起許男請托，向到場處理車禍的員警...

高雄前鎮水產公司傳火警 疑試開發新產品釀禍

高雄前鎮區新大路上某一間水產冷凍公司，今天下午突傳火警，三層樓的鐵皮建築物的2樓突然燃燒，冒出大量濃煙，還有傳出濃厚的燒...

菜刀大盜出獄後再犯 沒錢搶超商得手1千多元遭訴

54歲男子毛欽輝，14年前在台北市連續犯下10多起超商搶劫案，被封為「菜刀大盜」今年毛5月出獄，又涉嫌持刀搶劫大同區一家...

3車追撞又是掉落物惹禍 國一員林北上路段回堵3公里

國道一號216.01公里員林北上路段，今天下午約3點20分發生三輛轎車追撞車禍，造成後方回堵至少3公里。警方調查，這樁車...

影／太陽花學運牙醫診所遭潑漆 疑網路匿名評論惹議

新北市板橋區一間牙醫診所史姓醫師因曾參與太陽花學運爆紅，疑似日前在臉書「靠北牙醫」上發文引起爭議，其診所今天凌晨遭人潑灑...

全聯會員點數被惡搞 兩男開通上千假帳號賺1500萬點

賴姓、張姓男子利用全聯福利中心促銷活動，下載會員APP及推薦他人下載，可獲點數折抵消費金額，以假資料開通1320個會員帳...

熱門新聞

南港廢棄商場性侵勒死女模還棄屍 凶嫌程宇確定逃死

東海商圈4死氣爆人為？火調報告出爐：瓦斯開關被打開

陳斐娟貼文讓「愛情的騙子我問你」到處放 劉建國上訴

不願害人！聯結車駕駛突昏迷 用盡最後力氣煞車自撞

長灘島「一條線」比基尼辣妹 告媒體、名醫求償240萬結果出爐

信建商付125萬能買三千萬豪宅？他沒買到房再欠千萬債

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。