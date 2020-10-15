疑未禮讓直行車 男酒駕左轉致重機煞車不及撞上

35歲李姓男子今天上午9時許酒後駕車自新北市蘆洲區微風5區停車場左轉駛入疏洪四路行駛時，疑因未注意禮讓直行車輛，與騎車經過的33歲燕男發生擦撞，造成燕男受傷送醫，警方獲報後到達現場，警詢後依公共危險、過失傷害等罪嫌將李移送新北地檢署。

當時李開車行經該路口準備左轉進入疏洪四路往五股方向，疑未注意直行車流，自停車場駛出沒有禮讓直行車就左轉，致直行騎乘重機往蘆洲方向的燕男煞車不及撞上，燕男連人帶車翻覆，起來後驚魂未定砸了李車輛引擎蓋一拳，並報警自述有頭暈不舒服等症狀，經救護人員送醫後發現其頭部、右手與頸部有擦挫傷。

警方獲報抵達，實施酒測發現李酒測值0.15mg/l、燕無酒駕情事，因燕男對李提出過失傷害告訴，警方詢問後依公共危險、過失傷害等罪嫌將李移送地檢署，後續肇責釐清由交通分隊處理。

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