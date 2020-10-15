裝義肢輪椅男金山老街行乞 熱心警協助一查是通緝犯

鍾姓男子右腳截肢，且裝有義肢，今天坐輪椅到新北市金山老街時，躺在地上行乞，引起民眾注意。金山警分局員獲報後到場想到協助他，詢問有沒有遭遇到什麼困難需要協助，並攙扶到路邊，查證身分時發現是通緝犯，解送嘉義地院歸案。鍾男對自己身世不願多談，只默默的和員警上車。

今天有網友在臉書社群「金山人讚出來」貼文，網友拍到一名行乞男子躺在地上，並寫「行行出狀元，但這樣太危險，坐在輪椅上卡安全」，引發民眾關注。

金山警分局員警在網路巡邏時，發現貼文後到金山老街查看，發現有一名雙腿行動不便的乞丐躺在路中間行乞，造成往來用路人不便，為免發生意外，立即通知金山派出所巡邏勤警員黃宗偉及吳佳容前往處理，警員到達現場後，熱心地將他攙扶至路邊，並告訴他盡量不要在路中乞討，要注意自已的安全。

就在警方查證身分時，意外發現行乞的身心障礙的鍾姓男子，剛被嘉義地院發布傷害通緝1周，立即帶返回派出所處理。由於他行動不便，員警還幫忙推輪椅。

金山派出所長鍾瀚瑋表示，警方查出他領有身心障礙手冊，又在路中行乞，因此詢問他有何困難，希望如何幫忙或者提供慈善單位等協助，但他沈默沒有多說，對自己身世、腳不方便、為何涉及傷害案被通緝的原因，他都不願多說，只表示會配合警方去嘉義。