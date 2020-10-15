臉書貼文要送養小孩 北市警稱「無對價關係」挨批

台北市議員徐巧芯下午在議會質詢指出，她在臉書上看到截圖，有人在臉書貼文要送養小孩，民眾擔心孩童安危，第一時間前往派出所報案，但員警聲稱「因臉書內文無對價關係」，無法立案處理，批評警方處理不當。對此，婦幼警察隊副隊長曾逸群表示，員警以內文無對價關係判斷無法立案處理極為不妥。

徐巧芯說，在民國100年11月30日的兒少法第16條規定，無血緣關係的收養都必須透過衛福部社家署或各縣市政府等主管機關許可的收出養媒合服務者辦理。她也提到，101年5月30日起，凡是透過親朋好友私下所收養的案件都是不合法，希望透過這個法令，防止過去收養衍生的偽造文書、販賣人口的弊病。

徐巧芯詢問市警局，有人在臉書po文表示要送養小孩，民眾擔心孩童安危，第一時間前往派出所報案，但員警聲稱「因臉書內文無對價關係」，無法立案處理，員警當下的回覆是正確的嗎？婦幼警察隊副隊長曾逸群表示，若受理相關案件，會先查明此案是否有涉嫌人口販運，若涉及人口販運會報請檢察官指揮偵辦，他也認為，員警以內文無對價關係判斷無法立案處理極為不妥。

徐巧芯要求，市警局加強員警同仁在兒少法的知識與常識、社會局加強民眾對出收養新制的政令宣導。社會局長周榆修補充說明，事實上兒少法第15條、第87條明確指出，若非經主管機關許可的財團法人或公私立兒童少年安置機構進行收出養媒合工作，主管機關可裁處新台幣6萬以上30萬以下罰鍰，且要公布姓名。