防制聚眾鬥毆 北市警強力臨檢

台北市大安區夜店日前發生鬥毆事件，轄區大安警分局為防制再次聚眾鬥毆、避免重大治安事件發生，深夜規劃臨檢勤務，並結合市府聯合稽查小組臨檢夜店、酒店、KTV等治安顧慮場所，實施高強度、密集性的擴大臨檢作為，並宣示警方執法的決心。

這次臨檢由分局長王旭昌主持勤教後帶隊臨檢，針對夜店、酒店、KTV等易生聚眾鬥毆情事的處所加強查察，並在轄區重要聯外道路及橋樑，實施加強路檢、防制酒後駕車勤務，以展現警方打擊犯罪決心。

這次臨、路檢共計查獲毒品案5件5人，另市府聯合稽查小組查有違法，將依環保、消防、衛生、建管、商業等相關法令處罰，大安警分局在此呼籲到飲酒處所消費的民眾不要以身試法，如發生聚眾鬥毆等其他不法情事，警方一定定嚴正執法。