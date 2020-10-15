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桃園4月大女嬰喝完奶趴睡 母驚見她睡嘴唇發紫送醫不治
桃園1名4個多月大女嬰疑昨天似趴睡窒息，媽媽餵完母奶後躺在旁邊同睡，1個多小時驚覺女兒從仰躺變成臥趴姿勢，將她翻身驚覺已經嘴唇發紫、沒了呼吸，緊急送醫搶救仍回天乏術，警方獲報請檢察官相驗，初步視女嬰無外傷，詳細死因仍有待釐清。
警方初步調查，女嬰的母親昨晚6點多餵完母奶後，讓小孩在床上玩耍，大約事隔1個多小時後發現她睡著，自己也躺在旁邊同睡，結果晚上8點多看見女嬰從原本仰躺姿勢，變成趴睡且面部貼在床面。
母親將她翻身查看，這才驚覺小孩已經嘴唇發紫、失去呼吸心跳，趕快由先生載往醫院，但經急救後仍宣告不治。
因女嬰年僅4個多月，醫院為求謹慎通報，警方獲報後已報請檢方相驗，由於女嬰外觀並無明顯傷痕，詳細死因、家長有無過失等仍有待檢方釐清。
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