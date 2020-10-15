快訊

中印對峙升高 印專家促政府打「台灣牌」激怒中共

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園4月大女嬰喝完奶趴睡 母驚見她睡嘴唇發紫送醫不治

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園1名4個多月大女嬰疑昨天似趴睡窒息，媽媽餵完母奶後躺在旁邊同睡，1個多小時驚覺女兒從仰躺變成臥趴姿勢，將她翻身驚覺已經嘴唇發紫、沒了呼吸，緊急送醫搶救仍回天乏術，警方獲報請檢察官相驗，初步視女嬰無外傷，詳細死因仍有待釐清。

警方初步調查，女嬰的母親昨晚6點多餵完母奶後，讓小孩在床上玩耍，大約事隔1個多小時後發現她睡著，自己也躺在旁邊同睡，結果晚上8點多看見女嬰從原本仰躺姿勢，變成趴睡且面部貼在床面。

母親將她翻身查看，這才驚覺小孩已經嘴唇發紫、失去呼吸心跳，趕快由先生載往醫院，但經急救後仍宣告不治。

因女嬰年僅4個多月，醫院為求謹慎通報，警方獲報後已報請檢方相驗，由於女嬰外觀並無明顯傷痕，詳細死因、家長有無過失等仍有待檢方釐清。

女嬰示意圖，與本案無關。示意圖／ingimage
女嬰示意圖，與本案無關。示意圖／ingimage

檢察官

延伸閱讀

水母斷肢屬自然現象 桃園Xpark今發聲明反擊指控

25歲俄母為了買新鞋 黑市開價11萬賣7天大女嬰

影／孕婦急生 丈夫求助警17分鐘路程只花6分鐘生女嬰

父親得帶狀疱疹 11月大女嬰感染水痘

相關新聞

不願害人！聯結車駕駛突昏迷 用盡最後力氣煞車自撞

陳姓男子駕駛聯結車行經台76線西向16公里處，突然擦撞內側護欄後停車，員警發現陳男陷入昏迷送醫不治，而聯結車打空檔，液壓...

男子疑輕生開賓士衝入海 救起送醫急救

今天下午3點15分左右，高雄小港漁港內漁會附近的碼頭，傳出一輛黑色賓士衝入海中，一旁的漁會人員、保全、港消、港警見狀，趕...

桃園4月大女嬰喝完奶趴睡 母驚見她睡嘴唇發紫送醫不治

桃園1名4個多月大女嬰疑昨天似趴睡窒息，媽媽餵完母奶後躺在旁邊同睡，1個多小時驚覺女兒從仰躺變成臥趴姿勢，將她翻身驚覺已...

男子開車撞傷機車騎士 好友義氣頂替事後反悔遭訴

許姓男子去年駕駛小貨車載楊姓友人在新北市與機車發生擦撞，邱姓機車騎士遭撞飛倒地，楊男經不起許男請托，向到場處理車禍的員警...

高雄前鎮水產公司傳火警 疑試開發新產品釀禍

高雄前鎮區新大路上某一間水產冷凍公司，今天下午突傳火警，三層樓的鐵皮建築物的2樓突然燃燒，冒出大量濃煙，還有傳出濃厚的燒...

菜刀大盜出獄後再犯 沒錢搶超商得手1千多元遭訴

54歲男子毛欽輝，14年前在台北市連續犯下10多起超商搶劫案，被封為「菜刀大盜」今年毛5月出獄，又涉嫌持刀搶劫大同區一家...

3車追撞又是掉落物惹禍 國一員林北上路段回堵3公里

國道一號216.01公里員林北上路段，今天下午約3點20分發生三輛轎車追撞車禍，造成後方回堵至少3公里。警方調查，這樁車...

影／太陽花學運牙醫診所遭潑漆 疑網路匿名評論惹議

新北市板橋區一間牙醫診所史姓醫師因曾參與太陽花學運爆紅，疑似日前在臉書「靠北牙醫」上發文引起爭議，其診所今天凌晨遭人潑灑...

全聯會員點數被惡搞 兩男開通上千假帳號賺1500萬點

賴姓、張姓男子利用全聯福利中心促銷活動，下載會員APP及推薦他人下載，可獲點數折抵消費金額，以假資料開通1320個會員帳...

影／嘉市婦人燒成焦屍 丈夫淚喊：她是很好的老婆

嘉義市南田公園旁一處鐵皮屋二樓今天凌晨大火，48歲蔡姓婦人葬生火窟，市長黃敏惠今天下午到新南派出所慰問蔡的劉姓丈夫，劉忍...

車頭毀了！基隆男雨天開車失控 撞倒路旁測速照相機

基隆市一名男子雨天凌晨駕車行經基金三路、武訓街口時，失控自撞，車頭毀損，還撞倒路旁測速照相機桿，所幸傷勢不嚴重。市警局統...

信建商付125萬能買三千萬豪宅？他沒買到房再欠千萬債

新北市議員黃俊哲今召開記者會踢爆，有建商透過投資理財課程，宣稱以低廉頭期款就能買房，還可將資產從負債3千萬在8個月內迅...

熱門新聞

南港廢棄商場性侵勒死女模還棄屍 凶嫌程宇確定逃死

陳斐娟貼文讓「愛情的騙子我問你」到處放 劉建國上訴

東海商圈4死氣爆人為？火調報告出爐：瓦斯開關被打開

長灘島「一條線」比基尼辣妹 告媒體、名醫求償240萬結果出爐

影／嘉義市鐵皮屋暗夜大火 婦人燒成焦屍

私菸案再爆訂菸大戶 吳宗憲女性友人買350條私菸遭起訴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。