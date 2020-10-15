不願害人！聯結車駕駛突昏迷 用盡最後力氣煞車自撞

陳男駕駛聯結車行經台76線西向16公里處，突然擦撞內側護欄後停車，員警發現陳男陷入昏迷送醫不治。示意圖／ingimage

陳姓男子駕駛聯結車行經台76線西向16公里處，突然擦撞內側護欄後停車，員警發現陳男陷入昏迷送醫不治，而聯結車打空檔，液壓煞車系統已啟動，研判陳男曾嘗試減速避免車禍。

國道公路警察局第三警察大隊交通組長張弘杰接受媒體聯訪時指出，13日中午接獲民眾報案指稱，台76線西向16公里處有聯結車擦撞內側護欄後，停在內側車道。

國道警方會同彰化縣消防局人員趕到現場，只看見聯結車，沒有看到其他車輛，員警發現聯結車未熄火，53歲的駕駛陳男綁上安全帶，癱坐在駕駛座上，已陷入昏迷，消防隊員安排救護車將陳男送往衛福部立彰化醫院急救，陳男送醫後仍宣告不治。

警方指出，陳男駕駛聯結車載貨從高雄出發要前往彰化，在回程時發生意外，聯結車打空檔，液壓煞車系統也已經啟動，陳男在昏迷前已啟動煞車，研判嘗試利用擦撞護欄讓聯結車減速，避免撞到其他車輛。