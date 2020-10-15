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男子開車撞傷機車騎士 好友義氣頂替事後反悔遭訴

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

許姓男子去年駕駛小貨車載楊姓友人在新北市與機車發生擦撞，邱姓機車騎士遭撞飛倒地，楊男經不起許男請托，向到場處理車禍的員警自稱為肇事駕駛，事隔4個月，楊男反悔主動告知警方許男才是「正牌」車禍肇事者。新北地檢署今天依藏匿人犯罪起訴楊男。

起訴指出，許姓男子去年7月9日深夜11時許，駕駛小貨車搭載楊姓友人行經三重區重新路3段與中正北路口圓環時，貪圖方便直接從圓環外側車道切換到內側車道，導致邱姓機車騎士閃避不及，撞上小貨車左後方，當場連人帶車倒地。

車禍發生當下，身上還有酒味的許男拜託楊男冒名頂替，楊男經不起許男請託，當員警到場處理時，楊男便向員警自稱是小貨車駕駛，警詢後為警方依過失傷害罪嫌送辦。

事隔4個月，楊男反悔並主動打電話向警方表示，當時車禍事故的肇事駕駛實為許姓男子，經警方通知到案，許男也坦承不諱。新北地檢署今依藏匿人犯罪起訴楊男，許男則另案依過失傷害罪起訴。

新北市許姓男子去年開車撞傷機車騎士，同車好友楊姓男子義氣頂替，事後卻反悔向警方自首，新北地檢署今依藏匿人犯罪起訴。圖／報系資料照
新北市許姓男子去年開車撞傷機車騎士，同車好友楊姓男子義氣頂替，事後卻反悔向警方自首，新北地檢署今依藏匿人犯罪起訴。圖／報系資料照

車禍 機車騎士

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